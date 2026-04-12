Oltre 15mila persone hanno partecipato alla 24esima edizione della Wizz Air Milano Marathon. La gara maschile è stata vinta dal keniano Vitalis Kibiwott, che ha preceduto i connazionali Amos Kiplagat e Laban Kiplimo. Buona prestazione dell’italiano Xavier Chevrier, che ha chiuso nono. Podio femminile tutto etiope: vittoria di Yeshi Kalayu Chekole, davanti a Eebbisee Addunyaa Ideessaa e Sintayehu Tilahun Getahun