Maratona di Milano 2026, vincono Kibiwott e Chekole. Nono l’italiano Chevrier. FOTO
Oltre 15mila persone hanno partecipato alla 24esima edizione della Wizz Air Milano Marathon. La gara maschile è stata vinta dal keniano Vitalis Kibiwott, che ha preceduto i connazionali Amos Kiplagat e Laban Kiplimo. Buona prestazione dell’italiano Xavier Chevrier, che ha chiuso nono. Podio femminile tutto etiope: vittoria di Yeshi Kalayu Chekole, davanti a Eebbisee Addunyaa Ideessaa e Sintayehu Tilahun Getahun
- Nella mattina di oggi, domenica 12 aprile, si è corsa a Milano la 24edizione della Wizz Air Milano Marathon. Alla prova regina si sono iscritte oltre 15mila persone, con una forte presenza di stranieri: i marciatori internazionali sono stati circa il 65%.
- A dominare la Milano Marathon 2026 è stata l’Africa: nella gara maschile sono saliti sul podio tre atleti keniani, mentre il podio di quella femminile è tutto etiope.
- A vincere la Milano Marathon 2026 è stato il keniano Vitalis Kibiwott: ha tagliato il traguardo dopo 2:06:35, battendo il suo miglior tempo.
- Alle spalle di Vitalis Kibiwott si sono piazzati altri due atleti keniani (in foto): al secondo posto Amos Kiplagat (2:08:14) e al terzo Laban Kiplimo (2:08:23). Fuori dal podio Elkana Kipkemei Kiprop, mentre al quinto posto si è piazzato l’etiope Dinkalem Ayele Adane.
- In top10 c’è anche un italiano: Xavier Chevrier ha chiuso nono, col tempo di 2:11:50 che diventa il suo migliore.
- Nella gara femminile la vincitrice è stata l’etiope Yeshi Kalayu Chekole: ha tagliato per prima il traguardo col tempo di 2:20:15.
- Alle spalle della 28enne Yeshi Kalayu Chekole (in foto) si sono piazzate le connazionali Eebbisee Addunyaa Ideessaa (2:21:13) e Sintayehu Tilahun Getahun (2:25:29). Al quarto posto Gebiyanesh Ayele Gedamu.
- Le prime dieci atlete hanno chiuso sotto il muro delle 2 ore e 30 minuti. La prima italiana a tagliare il traguardo è stata Marta Piterà, 14esima col tempo 2:44:31 (in foto la seconda classificata, Eebbisee Addunyaa Ideessaa).
- L’edizione 2026 della Milano Marathon si è svolta su un percorso diverso dal solito: i 42,195 chilometri si sono sviluppati in linea, abbandonando la tradizionale configurazione ad anelo. La partenza è stata da Corso Sempione, l’arrivo in piazza del Duomo.
- Oggi si è tenuta anche la maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via: a vincere è stato l’italiano Yeman Crippa, che ha stabilito il primato personale di 2:05:18. È il primo italiano a conquistare i 42,195 km della capitale francese, evento che un europeo non vinceva da 24 anni (il francese Benoit Zwierzchiewski nel 2002). "La mia carriera da maratoneta inizia oggi", ha esultato Crippa.