Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
I vincitori della Milano Marathon 2026

Maratona di Milano 2026, vincono Kibiwott e Chekole. Nono l’italiano Chevrier. FOTO

Cronaca fotogallery
10 foto
©IPA/Fotogramma

Oltre 15mila persone hanno partecipato alla 24esima edizione della Wizz Air Milano Marathon. La gara maschile è stata vinta dal keniano Vitalis Kibiwott, che ha preceduto i connazionali Amos Kiplagat e Laban Kiplimo. Buona prestazione dell’italiano Xavier Chevrier, che ha chiuso nono. Podio femminile tutto etiope: vittoria di Yeshi Kalayu Chekole, davanti a Eebbisee Addunyaa Ideessaa e Sintayehu Tilahun Getahun

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 aprile: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, il braccio di ferro tra Usa e Iran su Hormuz. Trump: "Sminiamo lo...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 aprile: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis i negoziati fra Iran e Stati...

16 foto

Moby Prince, la tragedia in cui morirono 140 persone

Cronaca

Il 10 aprile del 1991 la nave traghetto si scontra con una petroliera dell'Agip al largo del...

20 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 aprile: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo lo "scontro" tra governo e...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 aprile: la rassegna stampa

Cronaca

Il conflitto in Medio Oriente con i raid di Israele sul Libano che minano la tregua firmata tra...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Meteo, maltempo in arrivo con piogge e calo termico. Le previsioni

    Cronaca

    Dopo giorni di sole e caldo, è in arrivo sull'Italia una forte ondata di maltempo e un calo delle...

    Viveva in casa con il cadavere della madre da due anni, denunciata

    Cronaca

    La macabra scoperta dei carabinieri entrati nell’appartamento. Il corpo dell'anziana era nascosto...

    Grosseto, incendio in palazzo: evacuate 40 persone. Donna in ospedale

    Cronaca

    A scopo precauzionale è stata disposta l'evacuazione di tutto l'immobile, per un totale di circa...