Maratona di Milano 2026: partecipanti, percorso e strade chiuse

L'edizione numero 24 della Wizz Air Milano Marathon 2026 si correrà domenica 12 aprile. La partenza sarà da Corso Sempione, il traguardo invece in Piazza del Duomo, con un tracciato ricco di novità che tocca nuove zone della città
Milano è pronta ad accogliere i maratoneti di tutto il mondo. Domenica 12 aprile torna infatti l'attesa Milano Marathon, in una città che profuma ancora di sport e Giochi, Olimpici e Paralimpici. L'edizione numero 24 conta 15 mila iscritti. Sono inoltre attesi 16 mila staffettisti per 4mila squadre nella UniCredit Relay Marathon, la staffetta che divide i 42,195 km del percorso ufficiale in 4 frazioni, per una raccolta solidale sulla piattaforma di Rete del Dono – partner del progetto – con obiettivo a 2 milioni di euro (1,8 milioni nel 2025). Una grande novità̀ del Charity Program è che da quest’anno anche i maratoneti e non solo gli staffettisti possono contribuire alla corsa alla solidarietà iscrivendosi attraverso una charity.
Il percorso
La più grande novità della 42,195 km è che il percorso non sarà più ad anello, ma in linea: la partenza avverrà da Corso Sempione, il traguardo invece sarà in Piazza del Duomo, con un tracciato ricco di novità che tocca nuove zone della città per risultare sempre più coinvolgente. Nuovi i primi 13 chilometri, per offrire ai partecipanti luoghi della città sempre più̀ iconici, ma anche per avere un tracciato ancora più̀ veloce, con una partenza che consenta agli atleti di dare il meglio all’avvio della corsa, un momento fondamentale della gara per impostare il ritmo. La partenza da corso Sempione, un luogo altrettanto iconico di Milano, con l’Arco della Pace sullo sfondo, consentirà di accomodare meglio tutti i partecipanti, aggiungendo nuovi servizi.
Corsa e solidarietà: 140 charity
Il gruppo bancario paneuropeo UniCredit è per il terzo anno consecutivo il Title sponsor della staffetta, che divide i 42,195 km del percorso ufficiale in 4 frazioni e che è giunto alla 14ª edizione. Attesi 16mila staffettisti per 4mila squadre. La solidarietà corre veloce quanto gli atleti: 1.820.000 euro è il valore record della raccolta registrata nell’edizione 2025 sulla piattaforma di Rete del Dono, Partner dell’iniziativa, il 25% in più rispetto all’anno precedente. Dati altissimi per una delle iniziative sociali tra le più radicate sul territorio (è nata nel 2012), che ha registrato la cifra record di 8,8 milioni di euro totali di raccolta fondi. L’obiettivo 2026 è di arrivare a 2 milioni di euro. Il Charity Program da quest’anno è aperto anche i maratoneti e non solo agli staffettisti: pure loro possono contribuire alla corsa alla solidarietà iscrivendosi attraverso una charity ufficiale del programma. Saranno 140 le Charity ufficiali del progetto di fundraising, 37 in più̀ rispetto al 2025.
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