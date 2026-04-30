I controlli all'estero attivati dalla Procura generale di Milano per ulteriori approfondimenti sul caso della grazia all'ex consigliera regionale puntano a chiarire la regolarità della sentenza di adozione in Uruguay e l'eventuale presenza di indagini sul conto di Nicole Minetti. I suoi legali: “Trasmessi gli atti sull’adozione" ascolta articolo

La Procura generale di Milano sta portando avanti una serie di verifiche all’estero, da terminare il prima possibile e andando alla fonte, per stabilire se i presupposti per concedere la grazia a Nicole Minetti siano concreti e fondati, oppure fare marcia indietro e ribaltare il parere. Nel mirino dell'Interpol, delegata dal sostituto pg Gaetano Brusa, ci sono alcuni punti chiave che hanno indotto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a firmare l'atto di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda ritenendo prevalenti le ragioni di "umanità" e su cui si vuole fare chiarezza.

Le verifiche Gli approfondimenti riguardano innanzitutto la veridicità della sentenza, prodotta in atti dagli avvocati, di adozione del bimbo malato e abbandonato in un istituto dai genitori biologici emessa dal giudice di Maldonado nel febbraio 2023 e recepita dal Tribunale per i minorenni di Venezia. Poi c'è da controllare di nuovo il certificato penale della 41enne: si vuole appurare che non abbia procedimenti aperti o in Uruguay, dove con il compagno Giuseppe Cipriani - per cui ha lavorato come pr nei suoi locali di lusso - ha vissuto per lungo tempo, o in Spagna, dato che a Ibiza ha trascorso un certo periodo di tempo come dj. Ma la questione cruciale è se davvero abbia preso una "radicale distanza dal passato" con una "seria e concreta volontà di riscatto sociale", parole usate dal pg Brusa nelle sue osservazioni, non vincolanti, trasmesse a via Arenula da dove sono state traghettate al Quirinale, senza per altro che qualcuno sollevasse rilievi. Se così non dovesse risultare e dagli accertamenti, che non sono indagini penali vere e proprie, risultasse un quadro diverso su Minetti - condannata definitivamente a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno e un mese per la Rimborsopoli lombarda - la Procura generale potrebbe rivedere il parere dello scorso 9 gennaio e ritenerla non meritevole della grazia. I consulti medici Una vicenda complessa trascorsa tra ospedali e consulti medici come quelli, come è stato chiarito in Procura generale dagli avvocati, avvenuti al San Raffaele e a Padova, ma di cui non ci sarebbe traccia nei database. E questo perché, è la spiegazione fornita, non sarebbe stato seguito l'iter “ufficiale” ma ci si sarebbe rivolti direttamente ai professionisti di fiducia per un parere medico. Vedi anche Caso della grazia a Nicole Minetti, cos’è successo e cosa non torna