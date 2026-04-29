Nelle scorse settimane i legali di Nicole Minetti hanno spiegato che la grazia è arrivata anche per i profili umanitari "straordinari" legati "alla tutela della salute e alla condizione di particolare vulnerabilità di un minore" e per il bisogno di "assicurare continuità di cura e stabilità familiare, evitando effetti indiretti sproporzionati su soggetti terzi", elementi che andrebbero a dimostrare il reinserimento sociale e la responsabilizzazione personale dell’ex igienista dentale. Ma a questo proposito ci sono delle ombre anche sull'attività svolta da Minetti e Cipriani. I suoi locali - stando a quanto hanno scritto in molti - venivano considerati "terreno di caccia" dal produttore cinematografico Harvey Weinstein. E, scrive Il Fatto Quotidiano, il ranch della coppia sarebbe usato per un’attività di squillo d’alto bordo e minorenni. "Qualcosa è iniziato a non tornare nel momento in cui abbiamo avuto da una parte la richiesta della grazia, quindi tutto quello che è stato prospettato per averla, e dall'altra delle fonti in Uruguay che raccontavano che le cose stavano diversamente: la Minetti non aveva cambiato vita, faceva feste insieme al compagno con queste ragazze che andavano e venivano saltando i controlli dell'immigrazione", ha speigato il giornalista Thomas Mackinson, autore dell'inchiesta. "Secondo i racconti di chi c'era, di giorno si accoglievano i bambini dell'orfanotrofio e Cipriani serviva i pasti mentre nel weekend e la notte arrivavano le ragazze: argentine, brasiliane, uruguayane, c'era un tariffario a seconda della nazionalità e del gradimento. Da quello che ho capito erano delle professioniste". "Ci sono cose che non si possono scrivere e altre che forse potranno esser scritte - ha aggiunto Mackinson - Ad esempio le frequentazioni di questa villa, chi ci andava. Spero di poter scrivere questi nomi, primo o poi di poter chiudere il cerchio di questa storia".

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