Il 60enne erede delle dinastia familiare veneziana gestisce oggi un impero globale della ristorazione e dell'hôtellerie di lusso, portando avanti una tradizione di famiglia nata nel 1931. All'ex consigliera regionale è legato sentimentalmente dal 2012: la coppia ha avuto un figlio e ne ha adottato un secondo, vicenda dalla quale è scaturito il polverone sulla controversa grazia ora oggetto del Quirinale

Giuseppe Cipriani., il compagno di Nicole Minetti balzato agli onori delle cronache per il caso della controversa grazia concessa all'ex consigliera regionale, è il 60enne erede della celebre dinastia veneziana che porta il suo nome. Figlio di Arrigo e nipote del fondatore dell'Harry’s Bar, Giuseppe senior, Cipriani gestisce oggi un impero globale della ristorazione e dell'hôtellerie di lusso, portando avanti una tradizione nata nel 1931 grazie a un gesto di generosità: il prestito di 10.000 lire che il nonno fece a uno studente americano, poi restituite quadruplicate. Da quel deposito di piazza San Marco nacquero icone come il cocktail Bellini e un marchio che oggi vanta strutture a New York, Ibiza e oltre 20 locali nel mondo.

Il presunto legame con Jeffrey Epstein

Nonostante il successo imprenditoriale, il nome di Cipriani jr. è riemerso recentemente nelle carte del caso Jeffrey Epstein. In base alle ricostruzioni rese possibili dai documenti è stata ipotizzata una stretta collaborazione d'affari, con Epstein avrebbe finanziato, secondo le ricostruzioni di alcuni organi di stampa, l'apertura di un locale londinese con 800mila sterline, detenendone il 66% delle quote. Le e-mail tra i due, poi, testimonierebbero una frequentazione costante, con commenti del finanziere sulla famiglia di Cipriani.

La relazione con Nicole Minetti

Dal 2012 Cipriani è legato sentimentalmente a Nicole Minetti. La coppia, che si divide tra mete esclusive come l'Uruguay e Montecarlo, ha avuto un figlio nel 2018 e ha successivamente adottato un secondo bambino in Sudamerica, protagonista suo malgrado della vicenda che sta scuotendo la politica italiana.