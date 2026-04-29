Avviati accertamenti fra Uruguay e Spagna. La Procura generale di Milano si dice pronta "a cambiare parere" sulla clemenza concessa all’ex consigliera lombarda. Giorgia Meloni difende l’operato del ministro della Giustizia: "Mi fido di lui", e "ad oggi escludo l'ipotesi di dimissioni del ministro" ascolta articolo

Sul caso della grazia a Nicole Minetti "abbiamo documenti che dimostrano che abbiamo ottemperato tutte le procedure al 101%". A parlare in una telefonata a Carta bianca è il ministro della Giustizia Carlo Nordio, mentre la Procura generale di Milano ha affidato all'Interpol nuovi accertamenti e si dice pronta "a cambiare parere" sulla clemenza concessa all’ex consigliera lombarda.

Nordio: "Mai stato al ranch di Cipriani in Uruguay" Nordio ha poi replicato a un’indiscrezione secondo la quale sarebbe stato ospite del ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay: "Non esiste al mondo. Ma figurarsi se sono andato nel ranch di Cipriani in Uruguay. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa. Penso anche alle vie legali perché c'è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico". "Sono stato ospite - ha ricordato il Guardasigilli - di Arrigo Cipriani all'Harry's Bar di Venezia una decina di volte, ma Giuseppe Cipriani credo di non averlo mai visto e neanche la signora Minetti". Approfondimento Nicole Minetti, chi è l’ex igienista dentale entrata in politica

Meloni difende Nordio Nel frattempo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende l’operato di Nordio: "Mi fido di lui", e "ad oggi escludo l'ipotesi di dimissioni del ministro". E sposta l’attenzione sul resto dell'iter di grazia a Nicole Minetti, a cominciare da quello gestito dalla Procura generale di Milano: "Sicuramente, se è vero quello che emerge dall'inchiesta giornalistica qualcosa manca nel lavoro che è stato fatto, però questo non è un lavoro che fa il ministero della Giustizia". Dopo gli accertamenti demandati dalla Procura generale di Milano alla Polizia giudiziaria, "ciò che è nel fascicolo credo che lasciasse pochi margini alla valutazione del ministro nel momento in cui c'erano solo questi documenti a disposizione", osserva anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che in particolare cita il passaggio secondo cui i dati "sono indicativi di una radicale presa di distanza dal passato deviante", con poi "il riferimento al figlio". Approfondimento Grazia del presidente della Repubblica, cos'è e i casi di revoca