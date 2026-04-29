Caso grazia Nicole Minetti, Nordio: "Procedure rispettate al 101%". Interpol in campoCronaca
Avviati accertamenti fra Uruguay e Spagna. La Procura generale di Milano si dice pronta "a cambiare parere" sulla clemenza concessa all’ex consigliera lombarda. Giorgia Meloni difende l’operato del ministro della Giustizia: "Mi fido di lui", e "ad oggi escludo l'ipotesi di dimissioni del ministro"
Sul caso della grazia a Nicole Minetti "abbiamo documenti che dimostrano che abbiamo ottemperato tutte le procedure al 101%". A parlare in una telefonata a Carta bianca è il ministro della Giustizia Carlo Nordio, mentre la Procura generale di Milano ha affidato all'Interpol nuovi accertamenti e si dice pronta "a cambiare parere" sulla clemenza concessa all’ex consigliera lombarda.
Nordio: "Mai stato al ranch di Cipriani in Uruguay"
Nordio ha poi replicato a un’indiscrezione secondo la quale sarebbe stato ospite del ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay: "Non esiste al mondo. Ma figurarsi se sono andato nel ranch di Cipriani in Uruguay. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa. Penso anche alle vie legali perché c'è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico". "Sono stato ospite - ha ricordato il Guardasigilli - di Arrigo Cipriani all'Harry's Bar di Venezia una decina di volte, ma Giuseppe Cipriani credo di non averlo mai visto e neanche la signora Minetti".
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Meloni difende Nordio
Nel frattempo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende l’operato di Nordio: "Mi fido di lui", e "ad oggi escludo l'ipotesi di dimissioni del ministro". E sposta l’attenzione sul resto dell'iter di grazia a Nicole Minetti, a cominciare da quello gestito dalla Procura generale di Milano: "Sicuramente, se è vero quello che emerge dall'inchiesta giornalistica qualcosa manca nel lavoro che è stato fatto, però questo non è un lavoro che fa il ministero della Giustizia". Dopo gli accertamenti demandati dalla Procura generale di Milano alla Polizia giudiziaria, "ciò che è nel fascicolo credo che lasciasse pochi margini alla valutazione del ministro nel momento in cui c'erano solo questi documenti a disposizione", osserva anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che in particolare cita il passaggio secondo cui i dati "sono indicativi di una radicale presa di distanza dal passato deviante", con poi "il riferimento al figlio".
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Interpol in campo per accertamenti all’estero
Nel frattempo, all’indomani della lettera con cui il Colle ha chiesto al Ministero della Giustizia di verificare se i presupposti che hanno portato il capo dello Stato a firmare l'atto di clemenza siano fondati, la Procura Generale di Milano ha delegato l'Interpol per effettuare una serie di accertamenti all'estero, dall'Uruguay a Ibiza. L'obiettivo è avere il prima possibile informazioni e documenti su tutte le persone vicine a Minetti, come il compagno Giuseppe Cipriani, il cui nome compare negli Epstein file, e del suo entourage. Ma anche sulle modalità di adozione del figlio e sulle speciali cure negli Usa di cui ha bisogno, sui genitori biologici del ragazzino e sulla presunta scomparsa dei loro avvocati morti carbonizzati. E infine sull'eventuale esistenza di procedimenti penali nel Paese sudamericano e in Spagna da cui, se così fosse, si evincerebbe che non c'è stato quel "cambio di vita" testimoniato dalla donna. "Le ricostruzioni diffuse da alcuni organi di stampa risultano infondate e lesive, oltre che in contrasto con le norme e gli stessi principi deontologici a tutela dei minori", ha dichiarato Minetti con una nota affidata ai suoi legali. "Confido che tutte le autorità competenti valutino quanto accaduto nei profili di ripartita competenza - ha proseguito, annunciando azioni civili e penali - affinché venga fatta piena luce sulle falsità divulgate e venga ristabilita la verità dei fatti".
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