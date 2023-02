2/10 ©Ansa

Era stato proprio Berlusconi, ai tempi presidente del Consiglio, a telefonare al capo di gabinetto Pietro Ostuni e avvisare che Minetti sarebbe arrivata a prendere in affido la ragazza 17enne, che gli era stata indicata come la "nipote del presidente egiziano Mubarak". Non era vero: non c'era nessuna parentela con il leader del Cairo. La ragazza non era nemmeno egiziana. Nata in Marocco, è cresciuta in Calabria

