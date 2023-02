5/10 ©Ansa

Anche il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha commentato l’assoluzione di Berlusconi in una nota: "Sono felice per Silvio Berlusconi, assolto perché il fatto non sussiste nel processo Ruby ter. La sentenza conferma l'infondatezza delle accuse nei confronti del presidente, sulla cui condotta non abbiamo mai avuto dubbi. La giustizia ha messo finalmente la parola fine ad una vicenda assurda, ma resta l'amarezza per il calvario giudiziario di questi interminabili undici anni"

Processo Ruby ter, legale Berlusconi: "Confermata nostra tesi"