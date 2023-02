Ruby ter, il governo ritira la costituzione a parte civile

Politica

Berlusconi contro Zelensky. Le opposizioni: “Italia perde credibilità”

Le parole del leader di FI hanno scatenato lo sdegno dei partiti fuori dalla maggioranza. Lui si difende: 'Io non sto con Putin'. E mentre Forza Italia corre in soccorso del suo numero uno - 'solamente preoccupato per le sorti della guerra' - Palazzo Chigi prende le distanze dall'alleato di governo: il sostegno a Kiev è 'saldo e convinto, come chiaramente previsto nel programma' dell'esecutivo. Silenzio della Lega

Fanno molto discutere le parole che il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi riserva al presidente ucraino Zelensky: “Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto. Quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore”. Berlusconi trascina nelle sue critiche anche il premier Meloni. Scatenando una pioggia di critiche tra le opposizioni e imponendo una presa di posizione del governo

LE PAROLE DI BERLUSCONI E LA REAZIONE DEL GOVERNO - Uscendo dai seggi dopo il voto per le regionali in Lombardia, Berlusconi ha preso le distanze dalla gestione di Meloni del dossier ucraino. "Io a parlare con Zelensky, se fossi stato il presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato, perché stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili", ha detto anche in riferimento all’incontro tra il premier e Zelensky durante il Consiglio europeo straordinario della scorsa settimana