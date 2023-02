Ruby ter, Karima: "Finito un incubo, è stata tutta un'invenzione"

Politica

Tv, Milan, politica e processi: fotostoria di Silvio Berlusconi

Premier per 4 volte, parlamentare in 6 legislature (ora inizia la settima), imprenditore, patron del Monza dopo l'epopea rossonera: è nato il 29 settembre 1936. Da Forza Italia alla vita privata alle vicissitudini giudiziarie, ecco il racconto di uno dei protagonisti della storia recente italiana. LA GALLERY

Silvio Berlusconi è nato a Milano il 29 settembre 1936. Ex premier, ex Cavaliere, imprenditore e patron del Monza dal 2018 dopo l'epopea al Milan. Dalla carriera politica alle vicende giudiziarie, passando per la vita privata, la famiglia, lo sport, la tv, gli scandali: ecco la fotostory di uno dei protagonisti della storia recente italiana

L'INFANZIA - Berlusconi è nato in una casa al numero 60 di via Volturno a Milano, davanti a una sede del Pci. Ha trascorso l’infanzia nel Basso Varesotto, prima a Saronno (le foto provengono da una mostra organizzata nel paese) e poi a Lomazzo. Primogenito di una famiglia della piccola borghesia milanese, ha un fratello (Paolo) e una sorella (Maria Antonietta) deceduta nel 2009. Il padre Luigi lavorava alla Banca Rasini, la madre Rosa aveva lavorato come segretaria alla Pirelli prima di diventare casalinga