Badante sventa truffa ad anziana, 24enne arrestato ad Ancona

“Sua figlia è stata arrestata”, ma dall’altro capo del telefono c’è la badante della signora che capisce che si tratta del trucco del finto carabiniere e tende una trappola al truffatore. Il giovane in udienza si è giustificato dicendo che era stato incaricato da uno sconosciuto, in cambio di una provvigione. Ora si cerca il complice

Ad Ancona, un 24enne è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile per una truffa ai danni di una anziana che è stata sventata grazie all'intuito della badante. A casa della vittima è arrivata una telefonata. Una voce maschile si è spacciata per comandante di una stazione dei carabinieri che aveva arrestato la figlia dell'anziana dopo un incidente con l'automobile. "Per liberarla bisogna pagare una cauzione di 10mila euro - ha detto il finto militare -, passerà un messo del tribunale a prenderli". La telefonata è stata presa dalla badante, una 60enne, che ha capito che era in corso una truffa ma è stata al gioco. Con un altro telefono ha avvisato il 112 e due carabinieri veri hanno raggiunto l'abitazione attendendo l'arrivo del finto messo.