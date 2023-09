Dallo specchietto alla ruota, trucchi dei truffatori e come scoprirli

1/8 ©Getty

Dalle truffe stradali a vere e proprie rapine dentro casa. Sono diversi i trucchi utilizzati dai malviventi per rubare soldi o oggetti preziosi: scopriamo quali son i più diffusi in modo da non incappare in spiacevoli disavventure

Ruba l’auto degli sposi ma la restituisce: “Ladro sì, ma con un cuore”