Ruba l'auto degli sposi ma la restituisce: “Ladro sì ma con un cuore”

"Ladro sì, ma con un cuore": questo il testo del biglietto lasciato all'interno della Fiat Punto rubata ad una coppia di novelli sposi e ritrovata questa mattina a Foggia. A notare l'auto, parcheggiata in una via della stazione ferroviaria di Foggia in un punto in cui occludeva l'ingresso condominiale, è stato un carabiniere libero dal servizio, che ha segnalato l'anomalia alla polizia locale, chiedendone l'intervento.