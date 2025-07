Meteo, in arrivo un'ondata di caldo africano per Ferragosto

Le previsioni del weekend 2-3 agosto

La giornata di sabato 2 agosto sarà caratterizzata da forti temporali, in particolare su tutte le Alpi, le Prealpi e le pianure del Nord Est. Non si esclude il rischio di locali grandinate e raffiche di vento localmente intense, che però non dureranno molto. Anche la giornata di domenica 3 agosto, il fronte temporalesco si esterà verso le regioni del Centro provocando una veloce ondata di maltempo, soprattutto su Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. Le piogge potrebbero anche mantenere le temperature sotto le medie climatiche di riferimento.

Le previsioni per Ferragosto

Dopo un giugno caratterizzato da temperature sopra la media del periodo, con picchi fino a 38-40°C, e un luglio piuttosto “capriccioso”, il mese di agosto inizierà subito con sole e temperature gradevoli. Nella settimana del Ferragosto, in particolare, si assisterà a un'ondata di calore con l'arrivo dell'anticiclone africano. Secondo le emissioni del modello meterologico europeo Ecmwf, citato da ilmeteo.it, è previsto l'arrivo di una massa d'aria calda e umida, che spingerà le temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Uno scenario che potrebbe portare a un caldo intenso e afoso proprio a ridosso della settimana clou di agosto.

Possibile peggioramento nella seconda metà di agosto

Dopo l'ondata di calore ferragostana, è previsto poi un peggioramento delle condizioni meteo. Un ciclone in discesa dal Nord Europa potrebbe portare correnti fresche e instabili sullo Stivale. La Penisola potrebbe così assistrere a nuove precipitazioni e possibili temporali, che potrebbero essere anche localmente violenti.