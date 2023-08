5/11 ©IPA/Fotogramma

Per non esporsi a rischi, prediligere ove possibile servizi digitali che permettono di effettuare operazioni senza recarsi in filiale, quali l’accredito della pensione sul conto corrente e la domiciliazione delle utenze. Altro suggerimento: non essere ‘abitudinari’, occorre evitare ad esempio di andare in filiale sempre al medesimo giorno e ora o facendo sempre lo stesso percorso. E non vanno mai lasciati incustoditi o in vista denaro, borse o oggetti di valore