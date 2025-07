Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 luglio: la rassegna stampa

Aperture differenziate per i principali giornali oggi in edicola. Tanti i temi trattati in primo piano, dalla guerra in Ucraina, coi raid di Putin e il pressing di Usa ed Europa sul presidente russo, al caso Almasri. L'opposizione chiede le dimissioni di Nordio, ma il governo lo blinda. Pier Silvio Berlusconi sferza Forza Italia e Tajani: "Pronto a scendere in campo". Sugli sportivi protagonista un ritrovato Jannik Sinner: Shelton travolto in tre set, in semifinale a Wimbledon ora c'è Djokovic