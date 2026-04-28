Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: "Su di me notizie false"Politica
Il Colle ha chiesto al ministero della Giustizia chiarimenti su "supposte falsità" nell'istruttoria che ha poi portato alla firma del presidente Mattarella al provvedimento di clemenza. Il ministero ha confermato che la procedura è state seguita in maniera corretta, ma ha comunque firmato l'autorizzazione richiesta dalla Procura generale della Corte d'Appello di Milano per nuove verifiche – anche all’estero - sugli elementi che hanno portato a quella grazia. Attivata l'Interpol. Minetti si difende
La grazia a Nicole Minetti continua a essere un caso. Il Quirinale, con un'inusuale lettera indirizzata al ministero della Giustizia, nelle scorse ore ha chiesto chiarimenti al ministro Carlo Nordio su "supposte falsità" nell'istruttoria che ha poi portato alla firma del presidente Sergio Mattarella al provvedimento di clemenza. Il ministero ha confermato che la procedura che ha portato al provvedimento è state seguita in maniera corretta, ma ha comunque firmato l'autorizzazione richiesta dalla Procura generale della Corte d'Appello di Milano per nuove verifiche - anche all'estero con l'Interpol - sugli elementi che hanno portato a quella grazia. Grazia che, di fatto, ha cancellato le condanne a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato, per i processi Rimborsopoli e Ruby ter, che Minetti avrebbe dovuto scontare ai servizi sociali.
Il caso Minetti
Il caso è scoppiato dopo un'inchiesta del Fatto Quotidiano, che ha elencato una serie di dettagli non lusinghieri sulla vita attuale di Minetti e ha avanzato dubbi sulla regolarità dell'adozione di un minore con gravi problemi di salute. Un aspetto, questo dell’adozione, che sarebbe stato determinante nel via libera alla grazia. In sostanza, secondo il quotidiano, Minetti avrebbe dichiarato il falso nella richiesta di grazia. “Le informazioni diffuse sono prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione personale e familiare", ha fatto sapere Minetti, annunciando iniziative legali.
Vedi anche
Nicole Minetti, chi è l’ex igienista dentale entrata in politica
Le verifiche
Il Quirinale, comunque, ha chiesto che sia fugato ogni dubbio con la massima celerità. “In relazione alla procedura di grazia che ha interessato la signora Nicole Minetti, il ministero della Giustizia dà notizia che nessuno degli elementi negativi presentati in recenti articoli di stampa consta agli atti della procedura", è stata la risposta da via Arenula. Le verifiche, in ogni caso, sono partite. La Procura di Milano si è subito attivata e ha chiesto e ottenuto dal ministero “l'autorizzazione a svolgere ulteriori accertamenti sulla base di quanto sta emergendo". Accertamenti che probabilmente non saranno facili né veloci: bisogna infatti indagare all'estero, più precisamente in Uruguay, dove la coppia Minetti-Cipriani vive una parte dell'anno.
Attivata anche l'Interpol
"Siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell'Interpol, con massima urgenza", ha detto oggi il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa. "Andremo avanti finché non troviamo tutti gli elementi, positivi o negativi. Ripeteremo accertamenti anche in Italia sull'autenticità di documenti sanitari e altro. Tutte le circostanze sono oggetto di accertamento: dalle modalità di adozione all'estero alla morte del legale della madre biologica del bimbo. Se incontreremo ostacoli faremo un passo successivo per una rogatoria", ha aggiunto. All'Ansa, Brusa ha spiegato ancora: "Abbiamo ricevuto dal ministero un'autorizzazione ampia a svolgere tutti gli accertamenti a 360 gradi. Andremo a indagare i dati che prima non emergevano e li andremo a sviscerare con tutti gli strumenti a disposizione". Riguardo al precedente mandato del ministero della Giustizia per le verifiche, avvenute nelle scorse settimane, Brusa ha sottolineato: "Il ministero, come da prassi, ci ha fornito uno specchietto con tutti gli accertamenti che vanno svolti. Questa volta non abbiamo nessuno schema, abbiamo accertamenti liberi".
Vedi anche
Grazia del presidente della Repubblica, cos'è e i casi di revoca
Le reazioni
L’opposizione ha approfittato di questo caso per criticare ancora Carlo Nordio, ministro già indebolito dalla sconfitta referendaria e dalle dimissioni forzate della sua capo gabinetto Giusi Bartolozzi. "Cosa sta aspettando Giorgia Meloni a far fare un passo indietro al ministro Carlo Nordio? Non c'è più tempo da perdere: la sua permanenza al ministero della Giustizia si sta rivelando estremamente dannosa e il dicastero appare privo di guida e controllo", ha attaccato il Pd con la responsabile Giustizia del partito Debora Serracchiani. "A questo punto il ministro Nordio deve fare una sola cosa: dia spiegazioni chiare sull'istruttoria del suo ministero sulla grazia a Nicole Minetti, senza cercare nuovi capri espiatori e risparmiandoci qualsiasi altra esibizione di arroganza e protervia, e poi tolga il disturbo, prima di fare altri danni", hanno dichiarato i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato.
Vedi anche
Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella "per motivi umanitari"
Olgettine, da "Ruby" Karima a Minetti: dove sono e cosa fanno oggi
Karima El Mahroug ha lavorato a un libro che racconta la sua versione dei fatti, per anni all'esame dei giudici milanesi, e a Genova ha aperto un ristorante. L'ex igienista dentale dentale di Berlusconi è a Ibiza, Maristhell Polanco in Svizzera. Ecco dove sono finite alcune delle ragazze delle serate ad Arcore