Il Colle ha chiesto al ministero della Giustizia chiarimenti su "supposte falsità" nell'istruttoria che ha poi portato alla firma del presidente Mattarella al provvedimento di clemenza. Il ministero ha confermato che la procedura è state seguita in maniera corretta, ma ha comunque firmato l'autorizzazione richiesta dalla Procura generale della Corte d'Appello di Milano per nuove verifiche – anche all’estero - sugli elementi che hanno portato a quella grazia. Attivata l'Interpol. Minetti si difende

La grazia a Nicole Minetti continua a essere un caso. Il Quirinale, con un'inusuale lettera indirizzata al ministero della Giustizia, nelle scorse ore ha chiesto chiarimenti al ministro Carlo Nordio su "supposte falsità" nell'istruttoria che ha poi portato alla firma del presidente Sergio Mattarella al provvedimento di clemenza. Il ministero ha confermato che la procedura che ha portato al provvedimento è state seguita in maniera corretta, ma ha comunque firmato l'autorizzazione richiesta dalla Procura generale della Corte d'Appello di Milano per nuove verifiche - anche all'estero con l'Interpol - sugli elementi che hanno portato a quella grazia. Grazia che, di fatto, ha cancellato le condanne a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato, per i processi Rimborsopoli e Ruby ter, che Minetti avrebbe dovuto scontare ai servizi sociali.

Il caso è scoppiato dopo un'inchiesta del Fatto Quotidiano, che ha elencato una serie di dettagli non lusinghieri sulla vita attuale di Minetti e ha avanzato dubbi sulla regolarità dell'adozione di un minore con gravi problemi di salute. Un aspetto, questo dell’adozione, che sarebbe stato determinante nel via libera alla grazia. In sostanza, secondo il quotidiano, Minetti avrebbe dichiarato il falso nella richiesta di grazia. “Le informazioni diffuse sono prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione personale e familiare", ha fatto sapere Minetti, annunciando iniziative legali.

Le verifiche

Il Quirinale, comunque, ha chiesto che sia fugato ogni dubbio con la massima celerità. “In relazione alla procedura di grazia che ha interessato la signora Nicole Minetti, il ministero della Giustizia dà notizia che nessuno degli elementi negativi presentati in recenti articoli di stampa consta agli atti della procedura", è stata la risposta da via Arenula. Le verifiche, in ogni caso, sono partite. La Procura di Milano si è subito attivata e ha chiesto e ottenuto dal ministero “l'autorizzazione a svolgere ulteriori accertamenti sulla base di quanto sta emergendo". Accertamenti che probabilmente non saranno facili né veloci: bisogna infatti indagare all'estero, più precisamente in Uruguay, dove la coppia Minetti-Cipriani vive una parte dell'anno.

Attivata anche l'Interpol

"Siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell'Interpol, con massima urgenza", ha detto oggi il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa. "Andremo avanti finché non troviamo tutti gli elementi, positivi o negativi. Ripeteremo accertamenti anche in Italia sull'autenticità di documenti sanitari e altro. Tutte le circostanze sono oggetto di accertamento: dalle modalità di adozione all'estero alla morte del legale della madre biologica del bimbo. Se incontreremo ostacoli faremo un passo successivo per una rogatoria", ha aggiunto. All'Ansa, Brusa ha spiegato ancora: "Abbiamo ricevuto dal ministero un'autorizzazione ampia a svolgere tutti gli accertamenti a 360 gradi. Andremo a indagare i dati che prima non emergevano e li andremo a sviscerare con tutti gli strumenti a disposizione". Riguardo al precedente mandato del ministero della Giustizia per le verifiche, avvenute nelle scorse settimane, Brusa ha sottolineato: "Il ministero, come da prassi, ci ha fornito uno specchietto con tutti gli accertamenti che vanno svolti. Questa volta non abbiamo nessuno schema, abbiamo accertamenti liberi".