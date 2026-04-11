Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella "per motivi umanitari"

Fonti del Quirinale hanno spiegato che l'atto di clemenza "si è fondato anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati". Il provvedimento è stato firmato nelle scorse settimane con il parere favorevole del ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'ex consigliera della Lombardia era stata condannata a 2 anni per induzione alla prostituzione
L'ex consigliera regioanle della Lombardia Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica per motivi umanitari. L’ex igienista dentale vicina a Silvio Berlusconi, condannata in via definitiva nell’ambito del processo “Ruby bis”, ha ottenuto la misura con il parere favorevole del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del procuratore capo della Corte d’Appello. Fonti del Quirinale hanno precisato che "la concessione dell'atto di clemenza, in favore del quale si è espresso - si ricorda - il competente procuratore generale della Corte d'appello in un ampio parere, si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati". La normativa a tutela dei dati sensibili dei minori non consente di rendere noti dettagli sulle condizioni di salute del minore, fanno osservare le stesse fonti.
Era stata condannata a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione
Ad anticipare la notizia era stata la trasmissione Mi Manda RaiTre. In un post sui social, il conduttore Federico Ruffo ha spiegato che la decisione è stata presa recentemente. Minetti, già al centro delle vicende giudiziarie legate alle cosiddette "cene eleganti", era stata condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione. La grazia interviene dunque a valle di un percorso giudiziario concluso, modificando gli effetti delle condanne per ragioni umanitarie.