Ruby Ter, la Cassazione ordina un nuovo processo

La Cassazione ha messo in discussione la sentenza del Tribunale di Milano, che il 15 febbraio dell'anno scorso aveva assolto tutti gli imputati, ordinando un nuovo processo sulla vicenda delle "ex Olgettine". E' stato quindi disposto il processo di appello davanti ai giudici di Milano per 22 persone, con l'accusa di corruzione in atti giudiziari

Nuovo processo per il caso Ruby Ter. La Cassazione ha messo in discussione la sentenza del Tribunale di Milano, che il 15 febbraio dell'anno scorso aveva assolto tutti gli imputati, ordinando un nuovo processo sulla vicenda delle "ex Olgettine". I giudici della sesta sezione penale della Cassazione, dopo due ore di camera di consiglio, hanno disposto il processo di appello davanti ai giudici di Milano per 22 persone, con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Tra queste, Barbara Guerra, Francesca Cipriani e le sorelle Concetta ed Elenora De Vivo. Si tratta delle posizioni nei confronti delle quali era arrivata, in primo grado, l'assoluzione nel febbraio del 2023 dal tribunale milanese.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha poi dichiarato prescritta l'accusa di falsa testimonianza per tutti, mentre è definitivamente caduta quella di riciclaggio per Luca Risso, all'epoca dei fatti fidanzato di El Mahrough, per il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso. L'assoluzione in primo grado arrivò per una questione giuridica: le ragazze furono sentite nei due processi milanesi sul caso Ruby, più di dieci anni fa, come semplici testimoni e non come già indagate. Quel giorno venne assolto anche Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno dello scorso anno, con la formula "perché il fatto non sussiste".

Il nuovo processo

Nel processo approdato all'attenzione dei Supremi giudici dopo il ricorso presentato dalla Procura di Milano, che aveva saltato l'appello, il rappresentate dell'accusa nel giugno scorso aveva chiesto l'annullamento delle assoluzioni e un nuovo processo per l'accusa prevista all'articolo 319 del codice penale. Nel motivare la richiesta, il procuratore generale Roberto Aniello aveva spiegato che, seppure l'audizione delle imputate in qualità di testimoni sia stata "illegittima, in quanto esse erano raggiunte da indizi di reato, ciò non incide sulla sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari, che rimane configurabile in quanto le funzioni di pubblico ufficiale sono state concretamente esercitate", ha detto Aniello. Queste "conclusioni valgono anche per gli imputati Luca Giuliante, al quale è contestato il reato di corruzione attiva quale intermediario e concorrente di Berlusconi".