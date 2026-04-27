"Abbiamo acquisito i dati e svolto gli accertamenti che ci richiedeva il ministero. La procedura riguardante la richiesta di grazia ci è arrivata dal ministero a fine 2025. Sulla base di quanto chiesto, il quadro era completo e non emergevano dati anomali. L'acquisizione documentale è avvenuta attraverso i riscontri sanitari dei carabinieri", ha detto all'ANSA il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa. Poi ha aggiunto: "Abbiamo avanzato la richiesta, come Procura generale, e siamo in attesa del ministero della Giustizia, di ricevere l'autorizzazione a svolgere ulteriori accertamenti sulla base di quanto sta emergendo", in particolare per ulteriori accertamenti all’estero.

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Nicole Minetti - ©IPA/Fotogramma