Dopo l’inchiesta del Fatto quotidiano, la Presidenza della Repubblica ha chiesto chiarimenti urgenti al Ministero della Giustizia. Fonti del Quirinale precisano che il capo dello Stato non dispone di autonomi strumenti di indagine e fonda la propria decisione sui documenti che gli vengono sottoposti e sulle valutazioni formulate dall'autorità giudiziaria e dal Guardasigilli. Il procuratore del caso: "Non c'erano anomalie"

L'inchiesta del Fatto Quotidiano

A gettare ombre sulla grazia di Minetti il giornalista di inchiesta Thomas Mackinson dalle colonne del Fatto Quotidiano. Secondo l'inchiesta del Fatto, le informazioni fornite nell'istanza di grazia sul bambino adottato da Minetti e affetto da una grave patologia che è valso la grazia all'ex igienista dentale, sarebbero state false. Il bambino, infatti, nell'istanza di grazia, veniva presentato come "abbandonato alla nascita". Gli atti del Tribunale di Maldonado consultati dal Fatto, scrive il giornale, "raccontano invece che ancora oggi ha entrambi i genitori viventi e identificati, tanto che Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani hanno intentato una vera e propria causa contro di loro per ottenere la “Separación Definitiva y Pérdida de Patria Potestad”. Il procedimento per l'adozione si sarebbe chiuso in loro favore soltanto il 15 febbraio 2023. La madre biologica del bambino inoltre risulterebbe ora scomparsa, mentre la legale che assisteva la donna è morta carbonizzata nel 2024 insieme al marito, anche lui avvocato, in circostanze sospette.

Secondo Il Fatto Quotidiano, inoltre, Minetti e Cipriani avrebbero continuato a gestire un giro di prostituzione, gli scorsi anni in Uruguay nella tenuta di Cipriani, dove attività benefiche servivano da copertura a giri illeciti. "È in questo contesto - scrive il Fatto - che entra il bambino nato nel 2017 al centro della grazia presidenziale che il Quirinale ha concesso sulla scorta delle istruttorie della Procura di Milano e del Ministero della Giustizia".