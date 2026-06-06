Elezioni comunali a Sestu, chi sono i candidati sindaco

Sono quattro i nomi che il 7 e l’8 giugno si sfidano per la poltrona di primo cittadino, occupata negli ultimi dieci anni da Paola Secci. Il centrodestra sostiene Michele Cossa mentre il Campo Largo supporta Michela Mura. Corrono anche i civici Antonio Manca ed Ercole Jonny Loi
C’è anche Sestu fra i 148 comuni che il 7 e l’8 giugno in Sardegna voteranno alle amministrative per eleggere il nuovo sindaco, dopo 10 anni sotto la guida di Paola Secci, e rinnovare il consiglio della città. Con oltre 20mila abitanti, Sestu è fra i centri dell’isola che potrebbero andare al ballottaggio il 21 e 22 giugno nel caso in cui non uscisse un vincitore dalle urne del primo turno. Sono quattro in tutto i candidati alla poltrona di primo cittadino: Michele Cossa, Michela Mura, Antonio Manca ed Ercole Jonny Loi.
Chi è Michele Cossa
Michele Cossa, nato a Sestu nel 1960, è già stato sindaco della città dal 1990 al 1992 e dal 1995 al 1999 con il PPI. Candidato del centrodestra, è sostenuto da cinque liste: Sardegna al Centro 20Venti, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Sestu Insieme e Riformatori Sardi. È stato anche eletto consigliere regionale nel 1999, nel 2009, nel 2014 e nel 2019. Nel 2001 approdò alla Camera dei Deputati grazie a un accordo fra i Riformatori Sardi e la coalizione della Casa delle Libertà. È stato Segretario generale di ANCI Sardegna e presidente dell'Associazione sarda degli Enti locali (ASEL), oltre che uno dei protagonisti dell'iniziativa di legge popolare che ha portato all'inserimento nell'art. 119 della Costituzione del "principio di insularità".
Chi è Michela Mura
Il Campo Largo corre invece con Michela Mura, sostenuta da Pd, M5S, RiprendiAMOci Sestu e Avs - Alleanza Verdi e Sinistra. Nata a Cagliari nel 1976, è stata insegnante di storia e filosofia e guida turistica, oltre che titolare fino al 2024 della ditta individuale “A ciuciù Itinerari in Sardegna”. Mura ha alle spalle oltre 15 anni di impegno in consiglio comunale e metropolitano e oltre 10 anni come capogruppo del Pd in consiglio a Sestu, e oggi è anche coordinatrice della segreteria provinciale dem di Cagliari. Nei mesi scorsi ha raccontato sui social di aver affrontato una diagnosi di tumore.
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Chi è Antonio Manca
Con la lista Sestu terra Mia corre invece Antonio Manca. Nato a Cagliari nel 1976 ma cresciuto a Sestu, dal 2020 al 2026 è stato Presidente del Consiglio del Comune. Imprenditore, ha lavorato in diversi settori fra cui l’edilizia.
Ercole Jonny Loi
Il quarto candidato è Ercole Jonny Loi, sostenuto dalla lista Sestu Avanti. Classe 1982, è un geometra ed è stato vicesindaco di Sadali, suo paese d’origine, fino al 2020.
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