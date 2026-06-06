Elezioni comunali a Sestu, chi sono i candidati sindaco

C’è anche Sestu fra i 148 comuni che il 7 e l’8 giugno in Sardegna voteranno alle amministrative per eleggere il nuovo sindaco, dopo 10 anni sotto la guida di Paola Secci, e rinnovare il consiglio della città. Con oltre 20mila abitanti, Sestu è fra i centri dell’isola che potrebbero andare al ballottaggio il 21 e 22 giugno nel caso in cui non uscisse un vincitore dalle urne del primo turno. Sono quattro in tutto i candidati alla poltrona di primo cittadino: Michele Cossa, Michela Mura, Antonio Manca ed Ercole Jonny Loi.

Chi è Michele Cossa

Michele Cossa, nato a Sestu nel 1960, è già stato sindaco della città dal 1990 al 1992 e dal 1995 al 1999 con il PPI. Candidato del centrodestra, è sostenuto da cinque liste: Sardegna al Centro 20Venti, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Sestu Insieme e Riformatori Sardi. È stato anche eletto consigliere regionale nel 1999, nel 2009, nel 2014 e nel 2019. Nel 2001 approdò alla Camera dei Deputati grazie a un accordo fra i Riformatori Sardi e la coalizione della Casa delle Libertà. È stato Segretario generale di ANCI Sardegna e presidente dell'Associazione sarda degli Enti locali (ASEL), oltre che uno dei protagonisti dell'iniziativa di legge popolare che ha portato all'inserimento nell'art. 119 della Costituzione del "principio di insularità".

Chi è Michela Mura

Il Campo Largo corre invece con Michela Mura, sostenuta da Pd, M5S, RiprendiAMOci Sestu e Avs - Alleanza Verdi e Sinistra. Nata a Cagliari nel 1976, è stata insegnante di storia e filosofia e guida turistica, oltre che titolare fino al 2024 della ditta individuale “A ciuciù Itinerari in Sardegna”. Mura ha alle spalle oltre 15 anni di impegno in consiglio comunale e metropolitano e oltre 10 anni come capogruppo del Pd in consiglio a Sestu, e oggi è anche coordinatrice della segreteria provinciale dem di Cagliari. Nei mesi scorsi ha raccontato sui social di aver affrontato una diagnosi di tumore.