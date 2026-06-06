Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Caso Minetti, Nordio: "Indecoroso attacco al capo dello Stato"

Politica

Il ministro critica l'opposizione per aver dato credito ad accuse sulla grazia concessa a Nicole Minetti poi rivelatesi infondate. La vicenda, afferma, è "risolta", ma il Pd ne esce "coperto di ridicolo"

ascolta articolo

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo alla Festa dell'Innovazione de Il Foglio a Venezia, ha definito l'attacco sul caso Minetti "evidentemente non contro di me, ma al capo dello Stato". Ha aggiunto che "l'avrebbe capito anche un bambino" e che ciò che lo ha colpito maggiormente è stata la reazione immediata dell'opposizione, che a suo giudizio sarebbe "caduta nel tranello" accusando il ministro "delle peggiori nefandezze".

Critiche al Pd sulle accuse infondate

Nordio ha precisato che se "l'attacco a un ministro può anche essere comprensibile da parte dell'opposizione, quello che ho trovato indecoroso è l'attacco al capo dello Stato. La questione ora è risolta, rimane il fatto che è stupefacente come un partito serio come il Pd sia caduto nel tranello di queste sconsiderate accuse rivelatesi poi del tutto infondate e che li stanno coprendo di ridicolo", ha aggiunto.

Leggi anche

Caso Nicole Minetti, Pg Milano conferma parere positivo sulla grazia

Politica: Altre notizie

Elezioni comunali a Sestu, chi sono i candidati sindaco

Politica

Sono quattro i nomi che il 7 e l’8 giugno si sfidano per la poltrona di primo cittadino, occupata...

Medici di famiglia, la riforma Schillaci si ferma: maggioranza frena

Politica

Dopo giorni di lavoro tra il Ministero della Salute, le Regioni e le categorie professionali, il...

Pichetto Fratin: "Non temo un referendum sul nucleare"

Politica

 Il Ministro interviene sulle colonne del Corriere Finanza per fare il punto sul futuro del...

Elezioni comunali a Porto Torres, chi sono i candidati sindaco

Politica

Quattro i nomi in lizza per la tornata elettorale del 7 e 8 giugno: il primo cittadino uscente...

Caso Minetti, Mattarella prende atto del parere positivo sulla grazia

Politica

Il Quirinale ha ringraziato il ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il...

Politica: I più letti