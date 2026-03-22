Maratona Roma 2026, 36mila partecipanti. Vincono Rutto e Kibiwot. FOTO

Maratona di Roma 2026, 36mila gli atleti in gara. Vincono Rutto e Kibiwot. FOTO
La Acea Run Rome The Marathon è giunta alla sua 31esima edizione. Il percorso si è snodato tra le strade e i monumenti più importanti della città, da piazza di Spagna a piazza San Pietro, lungo il Tevere
- Si è tenuta oggi la Acea Run Rome The Marathon, giunta quest'anno alla sua 31esima edizione. Sono stati 36mila gli atleti e le atlete registratisi per la competizione.
- Nel campo maschile si è vista una emozionante sfida a due che ha visto imporsi di nuovo il keniano Asbel Rutto, che con 2h06m32s ha vinto per la seconda volta.
- Dietro a Rutto si è classificato il suo connazionale Henry Tukor Kichana, che ha completato la gara in 2h06m36s. Più staccato l'etiope Lencho Tesfaye Anbesa, che completa il podio in 2h07m44s.
- A vincere invece la competizione tra le donne è stata la keniana Pascaline Kibiwot, che si è imposta facendo registrare l nuovo primato di gara con il crono di 2h22m44s.
- Alle spalle di Kibiwot si è classificata in seconda posizione l'etiope Genet Tadesse Robi in 2h24m55s, con il podio completato dalla connazionale Aberash Fayesa Robi.
- Il percorso della maratona si è snodato tra le strade e i monumenti più importanti della città, da piazza di Spagna a piazza San Pietro, lungo il Tevere. La partenza è stata ai Fori Imperiali e l'arrivo al Circo Massimo.
- Al Circo Massimo Acea ha allestito anche lo stand “Casa della Maratona dell'Acqua”, dedicato alla tutela delle risorse idriche. Un evento simbolico, perché la maratona quest’anno si è corsa in coincidenza con la Giornata Mondiale dell'Acqua istituita dall'Onu.
- Come detto l’edizione 2026 della maratona ha fatto registrare oltre 36mila iscritti, provenienti da 166 Paesi. Le stime della vigilia indicavano la presenza - tra corridori, accompagnatori e turisti - di oltre 120mila persone.
- L’edizione 2025 della Maratona di Roma era stata la più veloce corsa in Italia, sia in campo femminile sia in quello maschile.
- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato presente alla partenza della maratona nella Capitale.