Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Maratona Roma 2026

Maratona di Roma 2026, 36mila gli atleti in gara. Vincono Rutto e Kibiwot. FOTO

Sport fotogallery
10 foto
©Ansa

La Acea Run Rome The Marathon è giunta alla sua 31esima edizione. Il percorso si è snodato tra le strade e i monumenti più importanti della città, da piazza di Spagna a piazza San Pietro, lungo il Tevere

Sport: Ultime gallery

Maratona Roma 2026, 36mila partecipanti. Vincono Rutto e Kibiwot. FOTO

Sport

La Acea Run Rome The Marathon è giunta alla sua 31esima edizione. Il percorso si è snodato tra le...

10 foto
Maratona Roma 2026

Milano Torino 2026, vince Thomas Pidcock. La classifica dei primi 10

Sport

Il ciclista britannico ha conquistato la 107esima edizione della classica più antica al mondo,...

11 foto
British Tom Pidcock (Pinarello–Q36.5 Pro Cycling Team) celebrates on the podium of the Milano-Torino 2026 cycling race with second Tobias Halland Johannessen (L) (Uno X Mobility) and third Primoz Roglic (Red Bull Bora hansgrohe), in Superga near Turin, on March 18, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Serie A, da Tudor a Nicola: allenatori esonerati nel 2025/26

Sport

L’ormai ex allenatore della Cremonese è l'ottavo a essere sollevato dall’incarico nel corso di...

18 foto
CREMONA, ITALY - 2026/02/01: The Serie A Logo seen during the Italian Serie A soccer match between US Cremonese and FC Inter at Giovanni Zini Stadium. Final score; US Cremonese 0:2 FC Inter. (Photo by Emanuele Pennnacchio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Tirreno Adriatico 2026, vince Isaac Del Toro: la classifica finale

Sport

Jonathan Milan ha vinto in volata la settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico, con arrivo a...

13 foto
Tirreno Adriatico 2026

Kimi Antonelli, chi è il pilota che ha rotto il digiuno italiano in F1

Sport

Il 19enne pilota bolognese riporta il tricolore sul gradino più alto del podio, conquistando il...

9 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Francia, oggi 2° turno di elezioni comunali. A Parigi avanti sinistra

    Mondo

    Seggi aperti in 1.580 comuni o distretti, per l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle...

    Valanga in val Ridanna, morta l'italiana ricoverata a Innsbruck

    Cronaca

    Residente Vestone, in Provincia di Brescia, la 26enne è deceduta nella notte all'ospedale della...

    Papa Leone XIV all'Angelus: "Le guerre sono uno scandalo per umanità"

    Mondo

    Il Pontefice richiama la comunità internazionale alla responsabilità di fermare i conflitti che...