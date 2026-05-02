Il presidente Usa torna ad alzare i toni nei confronti dell'isola, evocando anche scenari militari nel corso di un evento in Florida. Intanto la Casa Bianca vara nuove sanzioni contro il governo cubano, colpendo banche straniere e imponendo ulteriori restrizioni. Il ministro degli Esteri attacca Washington parlando di scelte "offensive"
Le tensioni tra Washington e L’Avana tornano a salire di tono. Tra dichiarazioni provocatorie e nuove misure punitive, Donald Trump riaccende il confronto con Cuba, evocando persino possibili scenari militari e firmando un nuovo pacchetto di sanzioni contro il governo cubano. "Mi piace finire prima un lavoro. Forse tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi" a Cuba, ha detto ieri il presidente degli Usa un po' scherzando, un po' serio nel corso di un evento al Forum Club in Florida. Trump ha quindi spiegato che gli Stati Unti prenderebbero il controllo di Cuba quasi immediatamente.
Le nuove sanzioni Usa contro Cuba
Parallelamente alle dichiarazioni del leader americano, la Casa Bianca ha formalizzato anche nuove sanzioni contro il governo cubano. Trump ha firmato un ordine esecutivo che introduce ulteriori misure restrittive prendendo di mira i funzionari dei settori energetico, della difesa, finanziario e della sicurezza dell'economia cubana, nonché coloro che, a suo dire, si sono resi responsabili di "violazioni dei diritti umani" o di atti di corruzione. L'ordine esecutivo è stato firmato mentre i manifestanti di Cuba, in occasione della Giornata internazionale dei lavoratori, stavano sfilato davanti all'ambasciata statunitense all'Avana, denunciando il blocco petrolifero già in atto e che ha causato blackout diffusi e carenze di carburante.
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Il ministro cubano Rodrìguez: "Sanzioni illegali"
Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez ha condannato la scelta del presidente Usa, spiegando che le sazioni equivalgono a una "punizione collettiva". "Respingiamo fermamente le recenti misure coercitive unilaterali adottate dal governo degli Stati Uniti", ha scritto su X aggiungendo che si tratta di sanzioni "illegali" e "abusive".
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