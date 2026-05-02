Il presidente americano ha annunciato che dalla prossima settimana le tariffe per le auto europee importate negli Usa saliranno al 25%. “L'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale”, ha tuonato. E ancora: “Ci hanno derubato per anni, ma non lo faranno più”. Dimostra che gli Stati Uniti sono un partner "inaffidabile", ha replicato Bernd Lange, presidente della commissione commercio internazionale del Parlamento europeo. “Tuteleremo i nostri interessi”, ha aggiunto un portavoce dell'Ue

Dopo aver minacciato il possibile ritiro delle truppe americane da Italia, Spagna e Germania ( GLI AGGIORNAMENTI ), il presidente Usa Donald Trump ha riaperto contro l’Europa anche la partita dei dazi: il capo della Casa Bianca, nelle scorse ore, ha annunciato che dalla prossima settimana le tariffe per le auto europee saliranno al 25%. “L'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale”, ha tuonato Trump. E ancora: “Ci hanno derubato per anni, ma non lo faranno più”. “Inaccettabile”, ha replicato Bernd Lange, presidente della commissione commercio internazionale del Parlamento europeo. “Tuteleremo i nostri interessi”, ha aggiunto un portavoce dell'Ue.

L’annuncio di Trump sui dazi

Donald Trump, quindi, ha deciso di alzare i dazi per le auto europee al 25%. “Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%", ha dichiarato il presidente Usa sul suo social Truth. "Ci hanno derubato per anni, ma non lo faranno più. Li abbiamo informati che aumenteremo i dazi sulle auto al 25%", ha aggiunto più tardi riferendosi alle tariffe nei confronti dell'Unione Europa.

Le auto

Trump ha poi precisato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi. "È pienamente inteso e concordato che, qualora tali automobili e autocarri saranno prodotti in stabilimenti americani, non verrà applicato alcun dazio. Numerosi impianti sono attualmente in fase di costruzione, con investimenti superiori ai 100 miliardi di dollari, un record nella storia dell'industria automobilistica", ha sottolineato il presidente Usa.