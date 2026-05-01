“Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando l'accordo commerciale da noi pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi doganali applicati all'Unione Europea per le auto e i camion importati negli Stati Uniti. Il dazio sarà aumentato al 25%”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth. “È pienamente chiaro e concordato che, se le auto e i camion verranno prodotti in stabilimenti statunitensi, NON CI SARÀ ALCUN DAZIO” prosegue il post. “Molti stabilimenti per la produzione di automobili e camion sono attualmente in costruzione, con investimenti per oltre 100 miliardi di dollari, un RECORD nella storia della produzione di auto e camion. Questi stabilimenti, con personale composto da lavoratori americani, apriranno presto: non c'è mai stato niente di simile a quello che sta accadendo oggi in America!” conclude Trump.