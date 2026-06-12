Un organismo americano per la lotta contro la pedocriminalità aveva comunicato a Parigi il comportamento online di Jerome Barella ascolta articolo

Jerome Barella, il principale sospettato dell'omicidio della piccola Lyhanna, a causa del suo comportamento su Internet era stato più volte segnalato alla Francia da un organismo americano per la lotta contro la pedocriminalità. E secondo l'emittente francese BFM TV l'ufficio di riferimento degli Usa per la lotta alla criminalità e alla pedofilia online aveva trasmesso le segnalazioni all'Ufficio nazionale dei minorenni in Francia.

Le segnalazioni di Jerome Bardella dagli Stati Uniti Al momento non è chiaro se le segnalazioni provenienti dagli Stati Uniti contenessero sufficienti elementi dell'identità di Barella per poter risalire a lui. E non sono note neppure le date o i contenuti delle segnalazioni che non erano state trasmesse alla giustizia, e che quindi non erano quindi oggetto di alcuna inchiesta. Sono state scoperte soltanto dopo il caso di Lyhanna, quando la polizia ha passato al setaccio tutte le informazioni sulla vita del principale sospetto. Secondo BFM TV, l'Ufficio nazionale dei minori in Francia riceve ogni anno quasi 200mila segnalazioni provenienti dagli Stati Uniti. Alcune riguardano fatti gravi, ma ci sono spesso allerte meno pertinenti, in diversi casi riguardanti persone considerate minorenni negli Stati Uniti (maggiore età fissata a 21 anni) ma non in Francia.