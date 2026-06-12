La vicenda riguarda il presunto mancato rispetto degli impegni assunti da Divella con l'Antitrust nell'ambito di un procedimento del 2020 relativo alle indicazioni sulla provenienza italiana del prodotto che, apposte sulle confezioni di pasta, lasciavano intendere ai consumatori che fosse di origine italiana tutta la filiera produttiva ascolta articolo

Codacons e Adusbef hanno presentato un esposto all'Antitrust contro Divella s.p.a., nota azienda produttrice di pasta, con cui si chiede di accertare condotte potenzialmente illecite e tali da arrecare danno ai consumatori. Lo annuncia una nota.





Violati gli impegni su indicazioni circa l'origine del grano La vicenda riguarda il presunto mancato rispetto degli impegni assunti da Divella con l'Antitrust nell'ambito di un procedimento del 2020 relativo alla ingannevolezza delle indicazioni sulla provenienza italiana del prodotto apposte sulle confezioni di pasta, e che lasciavano intendere ai consumatori che fosse di origine italiana l'intera filiera produttiva della pasta, a partire dalla sua materia prima, il grano. Per superare le criticità Divella si era impegnata con l'Antitrust a modificare le confezioni dei propri prodotti con l'inserimento della dicitura "Pasta di semola di grano duro coltivato in Italia e Paesi UE e non UE. Macinato in Italia", e prevedendo sul proprio sito web l'inserimento di una chiara indicazione circa la provenienza del grano. Approfondimento Dazi, Usa riduce tassazione antidumping su pasta italiana