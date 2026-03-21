Mondiali di atletica, Nadia Battocletti trionfa nei 3mila metri

Nella rassegna mondiale indoor di Torun, in Polonia, l'atleta trentina ha terminato la gara davanti alla statunitense Mackay e all'australiana Hull. Si tratta del secondo titolo iridato dopo quello di Andy Diaz

Nadia Battocletti ha trionfato nei 3000 metri nel corso del mondiale indoor di Torun, in Polonia. L'atleta trentina, alla sua prima partecipazione in una rassegna iridata al chiuso, ha terminato la gara davanti alla statunitense Mackay e all'australiana Hull.

Il tempo di gara

Battocletti, come detto, ha vinto in volata con il crono di 8'57"64 proprio davanti alla Mackay, argento in 8'58"12 e alla Hull, bronzo in 8'58"18. Per l'Italia si tratta del secondo titolo iridato conquistato nella rassegna polacca dopo quello vinto ieri da Andy Diaz nel salto triplo. Dodicesima è stata, invece, l'altra azzurra Majori.