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F1 Miami, Norris in pole gara sprint, 2° Antonelli, quarto LeClerc

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Il campione del mondo della McLaren ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami in programma domani alle 18, ora italiana. Nelle prove libere invece a segnare il miglior tempo è stato Charles Leclerc in 1'29''310 davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0''297) ed alla McLaren di Oscar Piastri (+0''448)

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Il campione del mondo della McLaren Lando Norris ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami in programma domani alle ore 18 italiane. Seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli su Merceders davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri ed alla Ferrari di Charles Leclerc, quarta. Quinta la Red Bull di Max Verstappne davanti alla Mercedes di George Russell ed alla Ferrari di Lewis Hamilton, settima.

 

La Ferrari di Leclerc davanti nelle libere, poi Verstappen, quarto Hamilton

Nelle prove libere invece a segnare il miglior tempo è stato Charles Leclerc in 1'29''310 davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0''297) ed alla McLaren di Oscar Piastri (+0''448). Quarta l'altra Rossa di Lewis Hamilton (+0''467) che ha preceduto le Mercedes del leader del Mondiale Kimi Antonelli (+0''769) e di George Russell (+0''790). Settimo crono per il campione del mondo su McLaren Lando Norris (+0''898).

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