Atp Madrid, Sinner sfida Fils per conquistare un posto in finale

All’Atp di Madrid Jannik Sinner cerca la prima finale e un ulteriore balzo in avanti nel ranking per distanziare Carlos Alcaraz , fermo ai box e con il rischio che il suo infortunio metta a repentaglio l'intera stagione. Oggi pomeriggio, dalle 16, il numero 1 del mondo sfida in semifinale il n.25 Atp, il francese Arthur Fils, che ha portato a nove la sua serie di vittorie consecutive e nel 2026 non ha mai perso sulla terra battuta. I due si incontrano per la seconda volta, con l’azzurro che ha vinto nell'unico precedente confronto diretto a Montepellier, sul duro indoor, nel 2023. L’altra semifinale è quella fra Alexander Zverev - che ieri ha battuto Flavio Cobolli 6-1, 6-4 - e la sorpresa belga Alexander Blockx, 21enne e numero 69 del mondo che ha sconfitto il campione in carica Casper Ruud. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Fils: "Dovrò essere al massimo dall'inizio alla fine"

Quella di oggi è la prima semifinale con un francese in campo al Mutua Madrid Open dal 2009, l'anno in cui il Masters 1000 si è spostato sulla terra battuta alla Caja Magica. "Vedrò a che punto sono e ne trarrò delle conclusioni - ha detto Fils - Che vinca o che perda, ci saranno molte cose da imparare". L'azzurro ha vinto tutte le ultime 26 partite giocate nei Masters 1000, ma il rivale si mostra fiducioso. "Non ho perso una partita sulla terra, e nemmeno Jannik. Lui ha molta fiducia, io anche. Spero sia una bella battaglia. Francamente penso che sarà divertente - ha aggiunto il francese - So che posso girare le partite così, ne sono capace. Sarà una partita ad altissima intensità, Jannik sta giocando molto bene in questo momento. Ho guardato il suo match contro Jódar: avrebbe potuto girare diverse volte a favore dell'avversario, ma lui è molto forte mentalmente e l'ha portato a casa. Dovrò essere al massimo dall'inizio alla fine. Non vedo l'ora di iniziare il match, e come contro qualunque avversario scenderò in campo per vincere".