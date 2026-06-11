Emozioni incredibili nelle finals Nba. Al termine di una partita decisa negli ultimi secondi e durante la quale la squadra di casa ha rimontato ben 29 punti, i Knicks si sono aggiudicati gara-4 della serie finale. Gioia alle stelle dentro il Madison Square Garden

Proseguono tra grandi emozioni le finals della Nba. I New York Knicks, nella notte italiana, hanno battuto 107-106 i San Antonio Spurs, al termine di una partita decisa negli ultimi sei secondi e durante la quale la squadra di casa ha rimontato ben 29 punti per poi aggiudicarsi gara-4 della serie finale. Gioia alle stelle dentro il Madison Square Garden, con i tifosi di casa che vedono avvicinarsi la possibilità di conquistare il titolo per la prima volta in 27 anni ora che i Knicks guidano per 3-1 la serie al meglio delle sette partite.

Una rimonta incredibile

Come detto, dunque, tante emozioni nella gara-4 delle finals. San Antonio ha giocato un primo tempo importante, andando negli spogliatoi per l’intervallo lungo con un vantaggio di +27 punti. New York si è però data da fare, tornando a -15 nel 3° quarto. Poi, nel 4° quarto, ecoc il ritorno degli Spurs che ha ripreso un buon vantaggio. Però, da lì in avanti inizia una delle più grandi rimonte nella storia delle Finals, come segnala anche Sky Sport. Tra i protagonisti principali ci sono stati Jalen Brunson e OG Anunoby che ha segnato i 2 punti decisivi a pochi secondi dalla fine. Padroni di casa in festa per una vittoria incredibile che porta e la serie sul 3-1 e che avvicina New York al titolo tanto ambito.