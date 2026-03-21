Dopo le vittorie di ieri di Napoli e Udinese, oggi la squadra di Marco Giampaolo ha vinto in trasferta. I rossoneri ricevono a San Siro i granata, mentre in serata la Juventus sfiderà il Sassuolo
Prosegue la trentesima giornata del campionato di serie A 2025-26. Dopo le vittorie di ieri di Napoli e Udinese, sono tre gli incontri in calendario oggi: alle 15 la Cremonese ha vinto a Parma per 2-0, rimettendosi in corsa per la lotta salvezza. Alle 18 poi il Milan riceve a San Siro il Torino, con l’obbligo di vincere per tornare in seconda posizione dopo il successo di ieri della squadra di Antonio Conte. Alle 20.45, infine, la Juventus riceve a Torino il Sassuolo. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Parma-Cremonese (HIGHLIGHTS)
Non succede quasi nulla nel primo tempo della sfida tra Parma e Cremonese, con entrambe le squadre che sembrano studiarsi senza riuscire però a rendersi pericolose. Nella ripresa però gli ospiti, a caccia di punti salvezza, riescono a sbloccare la partita: al 54’esimo è Maleh a segnare con un gran gol da fuori, e 14 minuti dopo arriva anche il raddoppio di Vandeputte. Il risultato non cambia più, e la Cremonese vince a Parma per 2-0 rimettendosi in corsa nella lotta salvezza.
Il tabellino di Parma-Cremonese 0-2
54’ Maleh, 68’ Vandeputte
PARMA (5-3-2): Suzuki, Britschgi, Circati (16' st Oristanio), Troilo, Valenti, Valeri, Sorensen (16' st Nicolussi Caviglia), Keita (28' st Estevez), Ondrejka (28' st Elphege), Strefezza, Pellegrino. All.: Cuesta.
CREMONESE (4-4-2): Audero, Terraciano, Bianchetti (44' st Folino), Luperto, Pezzella, Zerbin (1' st Barbieri), Grassi, Maleh, Vandeputte (34' st Thorsby), Bonazzoli (22' st Payero), Sanabria (22' st Vardy). All.: Giampaolo.
Ammoniti: Barbieri, Ondrejka, Troilo, Payero per gioco falloso, Pezzella per comportamento non regolamentare.
Vedi anche
Serie A, Cagliari-Napoli 0-1. Video, gol e highlights
©Getty
Serie A, da Tudor a Nicola: allenatori esonerati nel 2025/26
L’ormai ex allenatore della Cremonese è l'ottavo a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli altri che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti