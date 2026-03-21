Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, Parma-Cremonese finisce 0-2. Adesso si gioca Milan-Torino, poi Juve-Sassuolo

Sport
©Ansa

Dopo le vittorie di ieri di Napoli e Udinese, oggi la squadra di Marco Giampaolo ha vinto in trasferta. I rossoneri ricevono a San Siro i granata, mentre in serata la Juventus sfiderà il Sassuolo

ascolta articolo

Prosegue la trentesima giornata del campionato di serie A 2025-26. Dopo le vittorie di ieri di Napoli e Udinese, sono tre gli incontri in calendario oggi: alle 15 la Cremonese ha vinto a Parma per 2-0, rimettendosi in corsa per la lotta salvezza. Alle 18 poi il Milan riceve a San Siro il Torino, con l’obbligo di vincere per tornare in seconda posizione dopo il successo di ieri della squadra di Antonio Conte. Alle 20.45, infine, la Juventus riceve a Torino il Sassuolo. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

La cronaca di Parma-Cremonese (HIGHLIGHTS)

Non succede quasi nulla nel primo tempo della sfida tra Parma e Cremonese, con entrambe le squadre che sembrano studiarsi senza riuscire però a rendersi pericolose. Nella ripresa però gli ospiti, a caccia di punti salvezza, riescono a sbloccare la partita: al 54’esimo è Maleh a segnare con un gran gol da fuori, e 14 minuti dopo arriva anche il raddoppio di Vandeputte. Il risultato non cambia più, e la Cremonese vince a Parma per 2-0 rimettendosi in corsa nella lotta salvezza.

Il tabellino di Parma-Cremonese 0-2

 

54’ Maleh, 68’ Vandeputte

 

PARMA (5-3-2): Suzuki, Britschgi, Circati (16' st Oristanio), Troilo, Valenti, Valeri, Sorensen (16' st Nicolussi Caviglia), Keita (28' st Estevez), Ondrejka (28' st Elphege), Strefezza, Pellegrino. All.: Cuesta.    

 

CREMONESE (4-4-2): Audero, Terraciano, Bianchetti (44' st Folino), Luperto, Pezzella, Zerbin (1' st Barbieri), Grassi, Maleh, Vandeputte (34' st Thorsby), Bonazzoli (22' st Payero), Sanabria (22' st Vardy). All.: Giampaolo.    

 

Ammoniti: Barbieri, Ondrejka, Troilo, Payero per gioco falloso, Pezzella per comportamento non regolamentare.    

Vedi anche

Serie A, Cagliari-Napoli 0-1. Video, gol e highlights
FOTOGALLERY

©Getty

CREMONA, ITALY - 2026/02/01: The Serie A Logo seen during the Italian Serie A soccer match between US Cremonese and FC Inter at Giovanni Zini Stadium. Final score; US Cremonese 0:2 FC Inter. (Photo by Emanuele Pennnacchio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
1/18
Sport

Serie A, da Tudor a Nicola: allenatori esonerati nel 2025/26

L’ormai ex allenatore della Cremonese è l'ottavo a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli altri che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Sci, Cdm: Pirovano vince la coppa di discesa, Paris vola a Lillehammer

Sport

Giornata esaltante per l'Italia dello sci: la classifica femminile di discesa si decide a favore...

Mondiali di atletica, Andy Diaz medaglia d’oro nel salto triplo

Sport

Prima medaglia per gli Azzurri a Torun. L'italo-cubano al primo salto ha fatto registrare la...

Mandatory Credit: Photo by PETTER ARVIDSON/BILDBYRÅN/Shutterstock (16782944gd) Jordan Scott of Jamaica, Andy Diaz Hernandez of Italy and Yasser Mohammed Triki of Algeria celebrate after men's triple jump final during the 2026 World Athletics Indoor Championships on March 20, 2026 in Torun. 2026 World Athletics Indoor Championships, Day 1, Torun, Poland - 20 Mar 2026

Maratona di Roma 2026, il percorso completo e le strade chiuse

Sport

In programma domenica 22 marzo, la gara di 42 chilometri attraverserà il centro storico della...

Nazionale, i 28 chiamati da Gattuso per i playoff Mondiali: c'è Chiesa

Sport

Il commissario tecnico ha diramato la lista degli Azzurri per la semifinale di giovedì 26 marzo a...

Sassuolo, un caso di pertosse nella squadra: isolati 6 giocatori

Sport

I giocatori con sintomi sono stati isolati e da tre giorni sono sotto costante monitoraggio da...

Sport: I più letti