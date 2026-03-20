Serie A, Cagliari-Napoli 0-1. Video, gol e highlights

Il Napoli sconfigge 1-0 il Cagliari nell'anticipo della trentesima giornata di Serie A, disputato alla Unipol Domus del capoluogo sardo. A decidere la partita il gol al 2' di McTominay. In classifica gli azzurri salgono a quota 62 e si portano al secondo posto a -6 dall'Inter capolista e a +2 sul Milan terzo, con le squadre meneghine che hanno giocato un match in meno. Cagliari fermo in 15/a posizione con 30 punti.

Primo tempo

Gol in apertura per gli azzurri, che vanno in vantaggio con un batti e ribatti in area da corner risolto da McTominay. Poco dopo Politano impegna Caprile da calcio di punizione. McTominay si rende pericoloso altre due volte con un destro largo e un colpo di testa deviato sopra la traversa. Al 21' chance per il Cagliari con Esposito: Olivera si fa rubare palla dall'attaccante rossoblù che si invola verso l'area e cerca il tiro a incrociare col destro, ma non inquadra lo specchio. Un minuto dopo ancora Esposito cerca di sorprendere Milinkovic-Savic fuori dai pali dalla propria metà campo, però la conclusione è debole e facile per il portiere. Milinkovic-Savic in uscita ferma Folorunsho lanciato a rete al 38’.

Secondo tempo

Nella ripresa ci prova De Bruyne al 7’, Caprile para e si ripete poi sul tentativo di cross di Politano sulla ribattuta. Al 22' Esposito batte l'angolo per il colpo di testa di Palestra, la palla gli ritorna dopo una breve respinta e calcia di prima da posizione angolata, conclusione lontana dallo specchio. Mendy, entrato in campo da poco, ci prova subito in acrobazia ma il tiro è fuori. Nel finale il Cagliari prova a rendersi pericoloso con scarsi risultati e la partita termina 1-0 per gli ospiti.

Il tabellino

Cagliari- Napoli 0-1

Cagliari (3-5-2) Caprile; Zè Pedro (28' st Mendy), Mina, Dossena; Palestra, Adopo (28' st Deiola) Gaetano, Sulemana, Rodriguez (39' Raterink) ; Esposito (39' st Trepy), Folorunsho (20' st Kilicsoy). In panchina: 12 Sherri, 24 Ciocci, 28 Zappa, 36 Grandu, 4 Mazzitelli, 27 Liteta, 30 Pavoletti, 20 Albarracin). Allenatore: Pisacane.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, 4 Buongiorno, Olivera (39' st Juan Jesus); Politano, Lobotka (10' st Alisson Santos), Gilmour (31' st Anguissa), Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Hojlund. In panchina: 1 Meret, 14 Contini, 30 Mazzocchi, 37 Spinazzola, 23 Giovane, 9 Lukaku, 20Elmas. Allenatore: Conte.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Reti: 2' McTominay.

Ammoniti: Lobotka, Zè Pedro, Olivera, Dossena per scorrettezze.

Angoli: 7-2 per il Napoli.

Recupero: 2' e 5'.

Spettatori: 15.620.