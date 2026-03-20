Le Isole Canarie investite dalla Tempesta Therese

La tempesta Therese si abbatte sulle Isole Canarie, portando forti piogge, raffiche di vento e condizioni meteo avverse in diverse aree dell’arcipelago. Le autorità locali hanno diramato allerte per rischio idrogeologico e possibili allagamenti, invitando la popolazione alla prudenza e a limitare gli spostamenti. Disagi nei trasporti e interruzioni temporanee dei servizi si registrano in più zone, mentre squadre di emergenza sono al lavoro per monitorare la situazione e intervenire in caso di criticità. Il maltempo evidenzia ancora una volta la vulnerabilità delle isole a fenomeni atmosferici intensi, sempre più frequenti negli ultimi anni.
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