Armenia, Macron canta Aznavour con Pashinyan alla batteria. VIDEO

A margine del primo summit bilaterale tra Unione Europea e Armenia a Erevan, il presidente francese ha cantato "La Bohème" del cantautore armeno-francese con il presidente Vahagn Khachaturyan e il premier armeno Nikol Pashinyan, impegnato ad accompagnarlo alla batteria
Durante un ricevimento a Erevan, il presidente francese Emmanuel Macron ha intonato il celebre brano La Bohème di Aznavour con il presidente armeno Vahagn Khachaturyan, mentre il primo ministro Nikol Pashinyan suonava la batteria. La cena di Stato si è svolta dopo la firma di un accordo di partenariato strategico tra Armenia e Francia, un giorno dopo il vertice della Comunità politica europea che si è riunito a Erevan lunedì.
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