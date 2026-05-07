Roma, Magyar incontra Meloni prima di giurare da premier

Il premier ungherese in pectore Peter Magyar ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Per Magyar, accompagnato dalla futura vice premier Anita Orbán, si tratta della prima visita internazionale dopo la storica vittoria alle elezioni del 12 aprile che ha messo fine a 16 anni di governo di Viktor Orbán. Magyar presterà giuramento a Budapest il 9 maggio.
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