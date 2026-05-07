Rubio in Vaticano: incontro con Papa Leone XIV e Parolin

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è stato ricevuto in Vaticano, dove ha incontrato Papa Leone XIV e il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin. Il corteo delle auto di Rubio e il suo seguito è stato accompagnato da un imponente servizio di sicurezza. L'incontro tra il Segretario di Stato Usa e Leone XIV arriva dopo i recenti affondi di Donald Trump contro il Pontefice.