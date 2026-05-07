Raid Idf in Libano, macerie e fumo a Beirut e Nabatieh

Soccorritori al lavoro tra le macerie nei sobborghi sud di Beirut dopo il raid israeliano che, secondo Tel Aviv, ha colpito un comandante di Hezbollah. Nuovi bombardamenti hanno interessato anche Nabatieh, nel sud del Libano. È il primo attacco sulla capitale libanese dal cessate il fuoco concordato il mese scorso.
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