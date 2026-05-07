Iran: abbattuto un drone sopra lo Stretto di Hormuz

Mercoledì 6 maggio l’Iran ha diffuso un video in cui mostrava quelli che, secondo quanto affermato, erano i resti di un drone da ricognizione e combattimento abbattuto dalle sue forze di difesa nello Stretto di Hormuz. Il filmato, diffuso dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, mostrava alcune persone in piedi accanto ai resti del drone. L’episodio è accaduto nelle ore in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva rilasciato alcune dichiarazioni in cui prevedeva una rapida conclusione della guerra.
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