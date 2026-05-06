Peter Magyar a Sky TG24: "Finalmente l'Ungheria si è svegliata"

"Il movimento ormai è molto più grande di me" ha detto ai microfoni di Sky TG24 il primo ministro in pectore presente al Riviera International Film Festival di Sestri Levante per la presentazione del documentario "Spring Wind"

Il primo ministro in pectore dell'Ungheria, Peter Magyar, presente al Riviera International Film Festival di Sestri Levante per la presentazione del documentario "Spring Wind" sulla sua campagna elettorale, ha parlato ai microfoni di Sky TG24: "Il movimento ormai è molto più grande di me, l'Ungheria si è svegliata", ha sottolineato. Magyar nelle prossime ore incontrerà Giorgia Meloni a Roma.