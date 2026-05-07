Russia e Ucraina, attacchi nonostante i cessate il fuoco

Gli aggiornamenti da Russia e Ucraina del 6 maggio testimoniano il proseguimento degli scontri in diverse località nel corso della giornata. Gli attacchi seguono da entrambe le parti nonostante sia Russia che Ucraina abbiano espresso l'intenzione di osservare unilateralmente un cessate il fuoco di breve durata: quello di Kiev a partire dal 6 maggio e quello di Mosca per l’8 e 9 maggio.