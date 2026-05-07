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Lettonia, schiantati due droni provenienti dalla Russia

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Secondo quanto riferito dall’esercito lettone il 7 maggio, due droni sono entrati in Lettonia dal territorio russo e sono precipitati schiantandosi a terra. I droni sono stati probabilmente lanciati dall’Ucraina contro obiettivi in Russia.

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