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Brasile, aereo si schianta contro un edificio: due morti

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In Brasile un piccolo aereo è stato visto schiantarsi contro un edificio il 4 maggio, nella città di Belo Horizonte, nel quartiere di Silveira, nella zona nord-orientale della città brasiliana. Il pilota e il copilota sono deceduti, mentre gli altri passeggeri versano in gravi condizioni

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