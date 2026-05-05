Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sparatoria vicino Casa Bianca, fermato sospetto armato

Mondo

Momenti di tensione a Washington, dove il Secret Service ha intercettato un individuo armato nei pressi della Casa Bianca. Dopo un tentativo di fuga, il sospetto ha aperto il fuoco contro gli agenti, che hanno risposto colpendolo. L’area è stata isolata e la Casa Bianca posta brevemente in lockdown. Secondo le autorità si tratterebbe di un minorenne; l’arma è stata recuperata. Indagini in corso mentre resta alta l’allerta nella capitale. Il contesto resta di massima vigilanza dopo recenti episodi di sicurezza in città.

Prossimi video

Hormuz, tra Iran e Usa scontro a colpi di smentite

Mondo

Iran, su Hormuz è botta e risposta tra Teheran e Washington

Mondo

Sky TG24 Timeline, la guerra Usa Iran e l’incontro dei leader a Yerevan

Mondo

Sky TG24 Timeline, gli sviluppi del caso Garlasco e le vittime dell’Hantavirus sulla nave da crociera

Mondo

Guerra in Iran, Macron: no ad un'alleanza per la libertà di Hormuz

Mondo

Germania, auto travolge pedoni a Lipsia: due morti

Mondo