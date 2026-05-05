Sparatoria vicino Casa Bianca, fermato sospetto armato

Momenti di tensione a Washington, dove il Secret Service ha intercettato un individuo armato nei pressi della Casa Bianca. Dopo un tentativo di fuga, il sospetto ha aperto il fuoco contro gli agenti, che hanno risposto colpendolo. L’area è stata isolata e la Casa Bianca posta brevemente in lockdown. Secondo le autorità si tratterebbe di un minorenne; l’arma è stata recuperata. Indagini in corso mentre resta alta l’allerta nella capitale. Il contesto resta di massima vigilanza dopo recenti episodi di sicurezza in città.