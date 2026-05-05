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Lipsia, indagini della polizia dopo l'incidente mortale

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Polizia scientifica e inquirenti sul luogo dell’incidente avvenuto nella città tedesca di Lipsia, in cui un’auto aveva investito la folla il 4 maggio. L’incidente ha causato due morti e diversi feriti: il colpevole alla guida dell’auto è un cittadino tedesco di 33 anni

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