Sci, Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di SuperG

Dopo quattro Coppe di discesa, l'atleta azzurra delle Fiamme Gialle, olimpionica in libera nel 2018 e bronzo a Milano-Cortina, subentra nell'albo d'oro della competizione alla svizzera Lara Gut-Behrami e diventa la seconda italiana di sempre a vincere la classifica di specialità nel superG dopo Federica Brignone
Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di SuperG per la stagione 2025/26. La 33enne bergamasca, infatti, ha ottenuto la certezza di precedere la neozelandese Alice Robinson, ultima avversaria aritmeticamente in gioco e lontana dalla vetta nella tappa di Lillehammer, chiudendo di fatto i conti per la prima Coppa di superG della sua carriera. Dopo quattro Coppe di discesa (2018, 2021, 2022 e 2023), l'atleta azzurra delle Fiamme Gialle, olimpionica in libera nel 2018 e bronzo a Milano-Cortina, subentra nell'albo d'oro della competizione alla svizzera Lara Gut-Behrami e diventa, così, la seconda italiana di sempre a vincere la classifica di specialità nel superG dopo Federica Brignone (2021/22).
I trionfi azzurri
Tra maschile e femminile l'Italia dello sci ha trionfato quattro volte nella specialità. Al femminile, come detto, con Goggia e Brignone, mentre tra gli uomini a sollevare la sfera di cristallo nella disciplina sono stati Peter Runggaldier (1994-95) e Dominik Paris. Per quanto riguarda questa stagione, si tratta della seconda coppa vinta dai nostri atleti dopo quella conquistata sabato in discesa dalla trentina Laura Pirovano.
La gara odierna
Goggia ha conquistato anche la vittoria di tappa, terminando in 1.29.23 l'ultimo superG della stagione. E' il suo successo n.29 in coppa del mondo ed il terzo stagionale. Con lei sul podio la svizzera Corinne Suter in 1.29.55, la tedesca Kira Weidle-Winkelmann in 1.29.83. Quarta in 1.29.84 l'altra tedesca Emma Aicher che ha recuperato altri punti sull'americana Mikaela Shiffrin.
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