Sci, Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di SuperG

Dopo quattro Coppe di discesa, l'atleta azzurra delle Fiamme Gialle, olimpionica in libera nel 2018 e bronzo a Milano-Cortina, subentra nell'albo d'oro della competizione alla svizzera Lara Gut-Behrami e diventa la seconda italiana di sempre a vincere la classifica di specialità nel superG dopo Federica Brignone

Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di SuperG per la stagione 2025/26. La 33enne bergamasca, infatti, ha ottenuto la certezza di precedere la neozelandese Alice Robinson, ultima avversaria aritmeticamente in gioco e lontana dalla vetta nella tappa di Lillehammer, chiudendo di fatto i conti per la prima Coppa di superG della sua carriera. Dopo quattro Coppe di discesa (2018, 2021, 2022 e 2023), l'atleta azzurra delle Fiamme Gialle, olimpionica in libera nel 2018 e bronzo a Milano-Cortina, subentra nell'albo d'oro della competizione alla svizzera Lara Gut-Behrami e diventa, così, la seconda italiana di sempre a vincere la classifica di specialità nel superG dopo Federica Brignone (2021/22).

I trionfi azzurri

Tra maschile e femminile l'Italia dello sci ha trionfato quattro volte nella specialità. Al femminile, come detto, con Goggia e Brignone, mentre tra gli uomini a sollevare la sfera di cristallo nella disciplina sono stati Peter Runggaldier (1994-95) e Dominik Paris. Per quanto riguarda questa stagione, si tratta della seconda coppa vinta dai nostri atleti dopo quella conquistata sabato in discesa dalla trentina Laura Pirovano.