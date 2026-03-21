Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sci, Coppa del Mondo: Pirovano conquista la coppa di discesa, Paris trionfa a Lillehammer

Sport
©Ansa

Giornata esaltante per l'Italia dello sci: la classifica femminile di discesa si decide a favore dell'azzurra, mentre la gara maschile si chiude con un successo che vale un traguardo storico. Giornata positiva per tutta la squadra italiana maschile, con diversi piazzamenti nei primi venti

ascolta articolo

Grandissima impresa dell'azzurra Laura Pirovano che in 1.30.85 ha vinto a Lillehammer anche l'ultima discesa stagionale, ottenendo il terzo successo in carriera, ma ha anche conquistato la coppa del mondo di disciplina. Prima di lei ne aveva vinte quattro Sofia Goggia. In questa gara la trentina si è lasciata alle spalle la campionessa olimpica americana Breezy Johnson in 1.31.00 e la tedesca Kira Weidle - Winkelmann in 1.31.10. Solo quinta la tedesca Emma Aicher, unica rivale di Pirovano per la coppa di disciplina ma ancora in corsa per la coppa del mondo. 

Giornata trionfale anche al maschile. L'azzurro Dominik Paris, 37 anni tra poche settimane, chiude la stagione con un grande successo: vince in 1:45.37 l'ultima discesa dell'anno sulla pista olimpica di Kvitfjell, vicino a Lillehammer. Per lui è la settima vittoria su questa pista dove l'anno scorso fece doppietta con il superG, 25ª in carriera e soprattutto la 20ª in discesa, un traguardo che lo rende il secondo miglior discesista di sempre. Davanti a lui resta soltanto il leggendario austriaco Franz Klammer con 25 successi. "Non è stata una gara perfetta ma ho cercato di far correre al massimo gli sci. Avevo buone sensazioni, mi sentivo sicuro e percepivo la velocità: vedere quel tempo è stato magnifico'', ha detto felicissimo Paris a fine gara.''Questa vittoria vuol dire tanto per me. L'ho ottenuto davanti a tanti amici e alla mia famiglia'', ha aggiunto guardando già alla prossima gara .''Domani c'è un superG ancora molto importante, devo restare concentrato e non pensare troppo in avanti''.

Sci: Cdm; Pirovano vince la libera di Lillehammer
©Ansa

Il podio di giornata

Alle spalle dell'azzurro si piazzano lo svizzero Franjo Von Allmen secondo in 1:45.56 e l'austriaco Vincent Kriechmayr terzo in 1:45.97. Con questo risultato Paris supera il compagno di squadra Giovanni Franzoni e conquista il terzo posto nella classifica stagionale dei velocisti.

 

Sci: Cdm; Paris vince la discesa di Lillehammer ed è il secondo jet della storia
©Ansa

La giornata della squadra azzurra

Ottima prova complessiva dell'Italia, che piazza diversi atleti nei primi venti: Benjamin Alliod: 8° in 1:46.49; Florian Schieder: 10° in 1:46.64; Giovanni Franzoni: 11° in 1:46.68; Mattia Casse: 20° in 1:47.82; Christof Innerhofer: 21° in 1:48.07, sempre solido e presente. Domani, sempre a Kvitfjell, toccherà al superG. La coppa è già stata assegnata allo svizzero Marco Odermatt (oggi 7°), ma gli azzurri Franzoni e Paris hanno ancora la possibilità di puntare al terzo posto nella classifica stagionale anche in questa disciplina.

Potrebbe interessarti

Scherma, tripletta italiana in Coppa del Mondo di spada femminile

Sport: Ultime notizie

Mondiali di atletica, Andy Diaz medaglia d’oro nel salto triplo

Sport

Prima medaglia per gli Azzurri a Torun. L'italo-cubano al primo salto ha fatto registrare la...

Mandatory Credit: Photo by PETTER ARVIDSON/BILDBYRÅN/Shutterstock (16782944gd) Jordan Scott of Jamaica, Andy Diaz Hernandez of Italy and Yasser Mohammed Triki of Algeria celebrate after men's triple jump final during the 2026 World Athletics Indoor Championships on March 20, 2026 in Torun. 2026 World Athletics Indoor Championships, Day 1, Torun, Poland - 20 Mar 2026

Maratona di Roma 2026, il percorso completo e le strade chiuse

Sport

In programma domenica 22 marzo, la gara di 42 chilometri attraverserà il centro storico della...

Nazionale, i 28 chiamati da Gattuso per i playoff Mondiali: c'è Chiesa

Sport

Il commissario tecnico ha diramato la lista degli Azzurri per la semifinale di giovedì 26 marzo a...

Sassuolo, un caso di pertosse nella squadra: isolati 6 giocatori

Sport

I giocatori con sintomi sono stati isolati e da tre giorni sono sotto costante monitoraggio da...

Europa League e Conference, Bologna e Fiorentina ai quarti di finale

Sport

In Europa League il Bologna supera 4-3 all'Olimpico la Roma dopo i tempi supplementari. Al 90'...

Sport: I più letti