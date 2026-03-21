Sci, Coppa del Mondo: Pirovano conquista la coppa di discesa, Paris trionfa a LillehammerSport
Giornata esaltante per l'Italia dello sci: la classifica femminile di discesa si decide a favore dell'azzurra, mentre la gara maschile si chiude con un successo che vale un traguardo storico. Giornata positiva per tutta la squadra italiana maschile, con diversi piazzamenti nei primi venti
Grandissima impresa dell'azzurra Laura Pirovano che in 1.30.85 ha vinto a Lillehammer anche l'ultima discesa stagionale, ottenendo il terzo successo in carriera, ma ha anche conquistato la coppa del mondo di disciplina. Prima di lei ne aveva vinte quattro Sofia Goggia. In questa gara la trentina si è lasciata alle spalle la campionessa olimpica americana Breezy Johnson in 1.31.00 e la tedesca Kira Weidle - Winkelmann in 1.31.10. Solo quinta la tedesca Emma Aicher, unica rivale di Pirovano per la coppa di disciplina ma ancora in corsa per la coppa del mondo.
Giornata trionfale anche al maschile. L'azzurro Dominik Paris, 37 anni tra poche settimane, chiude la stagione con un grande successo: vince in 1:45.37 l'ultima discesa dell'anno sulla pista olimpica di Kvitfjell, vicino a Lillehammer. Per lui è la settima vittoria su questa pista dove l'anno scorso fece doppietta con il superG, 25ª in carriera e soprattutto la 20ª in discesa, un traguardo che lo rende il secondo miglior discesista di sempre. Davanti a lui resta soltanto il leggendario austriaco Franz Klammer con 25 successi. "Non è stata una gara perfetta ma ho cercato di far correre al massimo gli sci. Avevo buone sensazioni, mi sentivo sicuro e percepivo la velocità: vedere quel tempo è stato magnifico'', ha detto felicissimo Paris a fine gara.''Questa vittoria vuol dire tanto per me. L'ho ottenuto davanti a tanti amici e alla mia famiglia'', ha aggiunto guardando già alla prossima gara .''Domani c'è un superG ancora molto importante, devo restare concentrato e non pensare troppo in avanti''.
Il podio di giornata
Alle spalle dell'azzurro si piazzano lo svizzero Franjo Von Allmen secondo in 1:45.56 e l'austriaco Vincent Kriechmayr terzo in 1:45.97. Con questo risultato Paris supera il compagno di squadra Giovanni Franzoni e conquista il terzo posto nella classifica stagionale dei velocisti.
La giornata della squadra azzurra
Ottima prova complessiva dell'Italia, che piazza diversi atleti nei primi venti: Benjamin Alliod: 8° in 1:46.49; Florian Schieder: 10° in 1:46.64; Giovanni Franzoni: 11° in 1:46.68; Mattia Casse: 20° in 1:47.82; Christof Innerhofer: 21° in 1:48.07, sempre solido e presente. Domani, sempre a Kvitfjell, toccherà al superG. La coppa è già stata assegnata allo svizzero Marco Odermatt (oggi 7°), ma gli azzurri Franzoni e Paris hanno ancora la possibilità di puntare al terzo posto nella classifica stagionale anche in questa disciplina.