Grandissima impresa dell'azzurra Laura Pirovano che in 1.30.85 ha vinto a Lillehammer anche l'ultima discesa stagionale, ottenendo il terzo successo in carriera, ma ha anche conquistato la coppa del mondo di disciplina. Prima di lei ne aveva vinte quattro Sofia Goggia. In questa gara la trentina si è lasciata alle spalle la campionessa olimpica americana Breezy Johnson in 1.31.00 e la tedesca Kira Weidle - Winkelmann in 1.31.10. Solo quinta la tedesca Emma Aicher, unica rivale di Pirovano per la coppa di disciplina ma ancora in corsa per la coppa del mondo.

Giornata trionfale anche al maschile. L'azzurro Dominik Paris, 37 anni tra poche settimane, chiude la stagione con un grande successo: vince in 1:45.37 l'ultima discesa dell'anno sulla pista olimpica di Kvitfjell, vicino a Lillehammer. Per lui è la settima vittoria su questa pista dove l'anno scorso fece doppietta con il superG, 25ª in carriera e soprattutto la 20ª in discesa, un traguardo che lo rende il secondo miglior discesista di sempre. Davanti a lui resta soltanto il leggendario austriaco Franz Klammer con 25 successi. "Non è stata una gara perfetta ma ho cercato di far correre al massimo gli sci. Avevo buone sensazioni, mi sentivo sicuro e percepivo la velocità: vedere quel tempo è stato magnifico'', ha detto felicissimo Paris a fine gara.''Questa vittoria vuol dire tanto per me. L'ho ottenuto davanti a tanti amici e alla mia famiglia'', ha aggiunto guardando già alla prossima gara .''Domani c'è un superG ancora molto importante, devo restare concentrato e non pensare troppo in avanti''.