Scherma, tripletta italiana in Coppa del Mondo di spada femminile

Sport
Foto Bizzi/Federscherma

Risultato storico per la squadra azzurra: vittoria per Giulia Rizzi, seconda Alberta Santuccio, terza Rossella Fiamingo

ascolta articolo

Storica tripletta per la spada femminile italiana nella gara di Coppa del Mondo disputata a Wuxi, in Cina. Il podio ha visto issate sul pennone tre bandiere tricolore a celebrare la vittoria di Giulia Rizzi, il secondo posto di Alberta Santuccio e il terzo di Rossella Fiamingo, affiancata dalla cinese padrona di casa Junyao Tang.

Derby azzurro

La finale tutta azzurra e tutta interna alle Fiamme Oro ha visto Giulia Rizzi imporsi per 15-9 su Alberta Santuccio e conquistare la sua quinta vittoria in Coppa del Mondo in carriera, la seconda in questa stagione dopo quella all’esordio stagionale a Vancouver, in Canada. Rizzi era arrivata in finale grazie al successo in un altro derby azzurro, quello contro Rossella Fiamingo, poi terza, chiuso col punteggio di 15-6. Le due erano approdate in semifinale superando rispettivamente le francesi Alexandre Louis Marie e Aliya Luty, entrambe col punteggio di 15-12.

Tripletta sul podio

Santuccio era stata invece la prima atleta italiana a raggiungere la finale, superando per 15-8 nel penultimo atto di giornata la cinese Junyao Tang dopo aver avuto accesso alla semifinale grazie al successo nei quarti contro la svizzera Flora Hatz per 15-8. Una vittoria che, ancora prima che venisse disputata l’altra semifinale, aveva già garantito la tripletta all’Italia. Rizzi, Santuccio e Fiamingo rappresentano tre quarti della squadra di spada femminile che ha conquistato l’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Con loro c’era anche Mara Navarria, che si è ritirata dalle competizioni.

