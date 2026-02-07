Scherma, tripletta italiana in Coppa del Mondo di spada femminile

Storica tripletta per la spada femminile italiana nella gara di Coppa del Mondo disputata a Wuxi, in Cina. Il podio ha visto issate sul pennone tre bandiere tricolore a celebrare la vittoria di Giulia Rizzi, il secondo posto di Alberta Santuccio e il terzo di Rossella Fiamingo, affiancata dalla cinese padrona di casa Junyao Tang.

Derby azzurro

La finale tutta azzurra e tutta interna alle Fiamme Oro ha visto Giulia Rizzi imporsi per 15-9 su Alberta Santuccio e conquistare la sua quinta vittoria in Coppa del Mondo in carriera, la seconda in questa stagione dopo quella all’esordio stagionale a Vancouver, in Canada. Rizzi era arrivata in finale grazie al successo in un altro derby azzurro, quello contro Rossella Fiamingo, poi terza, chiuso col punteggio di 15-6. Le due erano approdate in semifinale superando rispettivamente le francesi Alexandre Louis Marie e Aliya Luty, entrambe col punteggio di 15-12.